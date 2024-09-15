В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль "Линия фронта": фото

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В Красноярском районе Самарской области 15 сентября состоялся военно-исторический фестиваль "Линия фронта".

Вниманию зрителей были представлены реконструкции сражений, проведенных советскими войсками. Первая - операция "Магистраль" 1988 года в Афганистане, одна из наиболее крупномасштабных плановых общевойсковых операций в Афганской войне 1979—1989 годов.

Также была показана военно-историческая реконструкция Брянской наступательной операции в сентябре 1943 года во время Великой Отечественной Войны.

Воссоздать ход сражения помогла оригинальная боевая техника тех лет, в том числе танк Т-34, танк Т-70, бронеавтомобиль БА-64, военные мотоциклы.

Затем на авиа-шоу самолет ПО-2 выполнил несколько фигур пилотажа.

Но не только за военными операциями могли понаблюдать гости: на фестивале работали несколько исторических площадок, включая мушкетерскую, пикинерскую, фехтовальную. Состоялся мастер-класс по древней письменности, старинному рукоделию, изготовлению бус. Дети и взрослые получили возможность покататься на лошадях, поучиться гончарному делу, посмотреть концерты и потанцевать.

НИА Самара приглашает посмотреть, как это было.

Фото: Екатерина Маркелова