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В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль "Линия фронта": фото

15 сентября 2024 20:15
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В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль "Линия фронта": фото

В Красноярском районе Самарской области 15 сентября состоялся военно-исторический фестиваль "Линия фронта".

Вниманию зрителей были представлены реконструкции сражений, проведенных советскими войсками. Первая - операция "Магистраль" 1988 года в Афганистане, одна из наиболее крупномасштабных плановых общевойсковых операций в Афганской войне 1979—1989 годов.

Также была показана военно-историческая реконструкция Брянской наступательной операции в сентябре 1943 года во время Великой Отечественной Войны.

Воссоздать ход сражения помогла оригинальная боевая техника тех лет, в том числе танк Т-34, танк Т-70, бронеавтомобиль БА-64, военные мотоциклы. 

Затем на авиа-шоу самолет ПО-2 выполнил несколько фигур пилотажа.

Но не только за военными операциями могли понаблюдать гости: на фестивале работали несколько исторических площадок, включая мушкетерскую, пикинерскую, фехтовальную. Состоялся мастер-класс по древней письменности, старинному рукоделию, изготовлению бус. Дети и взрослые получили возможность покататься на лошадях, поучиться гончарному делу, посмотреть концерты и потанцевать.

НИА Самара приглашает посмотреть, как это было.

Фото: Екатерина Маркелова

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Теги: В центре внимания Фоторепортажи

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