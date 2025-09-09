В Самарской области состоялось закрытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.34
0.78
EUR 96.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области состоялось закрытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко

9 сентября 2025 11:50
135
В Самарской области состоялось закрытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко

 

7 сентября в лагере «Жигули» в селе Зольном Самарской области состоялось закрытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко. По традиции мероприятие проводили Самарское отделение Союза писателей России и Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Фестиваль собрал на самарской земле 70 молодых поэтов, прозаиков, детских писателей, известных российских литераторов. Кроме того, 13-й фестиваль дополнился спецпрограммами для организаторов литературных мероприятий и для авторов буктрейлеров. В течение трех дней для них проходили мастер-классы, семинары, лекции, творческие вечера. Также состоится Межрегиональный литературный турнир, по итогам которого победитель – Дина Юльметова из Москвы - получила сертификат на издание книги тиражом 300 экземпляров.

Среди гостей и ведущих литературных семинаров в этом году были: поэты Анна Гедымин, Полина Корицкая (Москва), Дмитрий Легеза (Санкт-Петербург), Александра Малыгина (Барнаул), прозаики Платон Беседин (Севастополь), Александр Громов, Андрей Олех, Леонид Немцев (Самара), детский писатель Денис Либстер (Самара).

На закрытии руководители семинаров вручили дипломы участникам за подписями министра культуры Самарской области Ирины Калягиной и председателя областной писательской организации Александра Громова. Также мастера назвали имена тех, кто сможет без конкурсного отбора попасть на фестивали, входящие в Содружество литературных фестивалей. Это поэты Валентина Белова (Белгород), Даниил Чернышов (Москва), Анастасия Голованова (Новосибирск), Аминат Ходова (Москва). Прозаики Анна Дуденкова (Нижний Новгород), Диана Забирова, Екатерина Иващенко (обе - Уфа), детские писатели Марианесса Рождественская (Ульяновск) и Елизавета Тихомирова (Москва)

Лучшие произведения участников войдут в специальный выпуск журнала «Молодежная волна», который будет распространен по библиотекам Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
79
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
107
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
223
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
473
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
459
Весь список