В Самарской области состоялось закрытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко

7 сентября в лагере «Жигули» в селе Зольном Самарской области состоялось закрытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко. По традиции мероприятие проводили Самарское отделение Союза писателей России и Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Фестиваль собрал на самарской земле 70 молодых поэтов, прозаиков, детских писателей, известных российских литераторов. Кроме того, 13-й фестиваль дополнился спецпрограммами для организаторов литературных мероприятий и для авторов буктрейлеров. В течение трех дней для них проходили мастер-классы, семинары, лекции, творческие вечера. Также состоится Межрегиональный литературный турнир, по итогам которого победитель – Дина Юльметова из Москвы - получила сертификат на издание книги тиражом 300 экземпляров.

Среди гостей и ведущих литературных семинаров в этом году были: поэты Анна Гедымин, Полина Корицкая (Москва), Дмитрий Легеза (Санкт-Петербург), Александра Малыгина (Барнаул), прозаики Платон Беседин (Севастополь), Александр Громов, Андрей Олех, Леонид Немцев (Самара), детский писатель Денис Либстер (Самара).

На закрытии руководители семинаров вручили дипломы участникам за подписями министра культуры Самарской области Ирины Калягиной и председателя областной писательской организации Александра Громова. Также мастера назвали имена тех, кто сможет без конкурсного отбора попасть на фестивали, входящие в Содружество литературных фестивалей. Это поэты Валентина Белова (Белгород), Даниил Чернышов (Москва), Анастасия Голованова (Новосибирск), Аминат Ходова (Москва). Прозаики Анна Дуденкова (Нижний Новгород), Диана Забирова, Екатерина Иващенко (обе - Уфа), детские писатели Марианесса Рождественская (Ульяновск) и Елизавета Тихомирова (Москва)

Лучшие произведения участников войдут в специальный выпуск журнала «Молодежная волна», который будет распространен по библиотекам Самарской области.