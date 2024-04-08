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С 3 по 7 апреля на площадках российских вузов состоялись очные финальные испытания по 14 направлениям.
В Самарской области состоялись очные финалы Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»
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В Самарской области состоялись очные финалы Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

8 апреля 2024 14:10
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С 3 по 7 апреля на площадках российских вузов состоялись очные финальные испытания по 14 направлениям.

Самара стала точкой сбора для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлениям «Транспорт» и «Освоение космоса». «Я – профессионал» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В заключительный этап VII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» прошли 37 тысяч участников, которые успешно справились с заданиями отборочного этапа и готовы попробовать свои силы в решении реальных отраслевых задач. В период с 3 по 7 апреля на площадках российских вузов состоялись очные финальные испытания по 14 направлениям, к участию в которых были допущены более семи тысяч студентов.

«Один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – играет важную роль в рамках укрепления кадрового потенциала нашей страны. Участники олимпиады – это будущие отраслевые лидеры и эксперты, которые готовы принимать важные решения и внедрять новые идеи, чтобы обеспечивать и поддерживать технологический суверенитет России. В VII сезоне проекта 7148 студентов получили приглашение попробовать свои силы в финальных испытаниях по 14 направлениям – уверен, что участие в заключительном этапе олимпиады позволит им раскрыть свой потенциал и получить ценный опыт, который будет полезен в дальнейшем профессиональном развитии», – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

На площадках Самарского государственного университета путей сообщения, Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва состоялись очные финальные испытания по двум направлениям. Среди допущенных к участию в очных финалах были и студенты Самарской области: «Освоение космоса» (16), «Транспорт» (41).

«Благодарю Российский университет транспорта (МИИТ) и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана за интерес к профессиональному развитию студентов и разработку заданий очных финальных испытаний олимпиады. Согласно результатам исследования, проведенного Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» в 2023 году, 91% учащихся российских вузов убеждены, что для работодателя при приеме на работу молодых специалистов важны реальные навыки и опыт. Однако в поисках возможности дополнить багаж теоретических знаний прикладными компетенциями студенты становятся участниками замкнутого круга «не берут на работу, потому что нет опыта, а опыта нет, потому что не берут на работу». Задания заключительного этапа Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» помогают понять, в каком направлении развивается отрасль, какие актуальные задачи ей предстоит решить», – считает руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» участники, которые успешно справятся с финальными испытаниями, смогут воспользоваться профессиональными возможностями проекта: стажировки в ведущих российских компаниях, а также льготы для поступления на следующую ступень образования, для медалистов олимпиады предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей.

 

Фото предоставлено АНО «Россия – страна возможностей»

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