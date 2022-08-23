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В Самарской области состоится традиционный Инжиниринговый форум

23 августа 2022 14:54
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Масштабное двухдневное мероприятие соберет лучших экспертов в области инжиниринга со всех уголков России.

15-16 сентября в регионе пройдет Самарский инжиниринговый форум «Основные направления развития индустрии инжиниринга в электронной и радиоэлектронной промышленности». 

Масштабное двухдневное мероприятие соберет лучших экспертов в области инжиниринга со всех уголков России. Форум пройдет в Тольятти, на площадке технопарка «Жигулевская долина». 

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова событию присвоен статус ежегодного после успешно проведенной Первой инжиниринговой конференции Самарской области в 2019 году.

«По традиции, Правительство Самарской области совместно с коллегами из Минпромторга, Минэкономразвития РФ, федеральных институтов развития ежегодно формулирует тему инжинирингового форума, основываясь на актуальной экономической повестке. В 2022 году перед нами остро встали вопросы укрепления технологического суверенитета Российской Федерации, поэтому главной темой Самарского инжинирингового форума-2022 станет развитие инжиниринга в сфере электроники и радиоэлектроники», – отметил Глава региона Дмитрий Азаров.

На широкой площадке Форума в конгресс-центре «Жигулевской долины» объединятся региональные центры инжиниринга, инжиниринговые компании и ключевые предприятия – потребители инжиниринговых услуг в электронной и радиоэлектронной промышленности, с целью демонстрации собственного потенциала и компетенций, создания дискуссионной площадки для обмена информацией и профессиональным опытом.

«В очередной раз на одной площадке мы соберем специалистов в области инжиниринга, ведущих игроков рынка, а также тех, кто заинтересован в качественных инжиниринговых услугах. В этом году на форуме мы презентуем отраслевые проекты Самарской области, обсудим роль инжиниринга в создании электронных устройств, меры поддержки проектов в области микроэлектроники, определим вектор дальнейшего развития инжиниринга в России. Уверен, что форум пройдет максимально эффективно и плодотворно, и каждый участник найдет для себя полезную информацию и новые деловые контакты», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.  

Организаторами Форума выступают Правительство Самарской области, НК «Международный центр инжиниринга и инноваций», АНО «Агентство по технологическому развитию» и др. 

В событии примут участие руководители государственных корпораций и крупнейших предприятий, представители федеральных и региональных органов власти, профессиональных ассоциаций сферы ВПК, электронного машиностроения, производителей электронного оборудования и приборов, представители региональных вузов. 

Участников ждет насыщенная программа: блиц-сессии, тематические круглые столы, специализированные семинары, выставка инжиниринговых проектов Самарской области и многое другое. Напомним, в 2021 году Форум принял на своей площадке более 300 участников из разных регионов страны. 

Подробная программа Форума и регистрация на онлайн- и офлайн-участие – по ссылке.

 

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