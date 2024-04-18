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В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»

18 апреля 2024 10:04
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В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»

С 19 апреля по 27 апреля 2024 года на территории Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024». Учредителями Акции в Самарской области являются Самарский Центр развития добровольчества и ГБОУДОД ЦРТДЮ "Центр социализации молодежи". 
 
Цель Акции – вовлечение граждан, особенно молодежи в активную добровольческую деятельность, направленную на решение социально значимых проблем Самарской области. 
 
Приоритетными направлениями акции "Весенняя неделя добра" наряду с традиционными являются мероприятия, посвященные помощи и заботе о ветеранах войн и семей граждан, участвующих в специальной военной операции, пожилым людям; экологическая деятельность, связанные с посадкой деревьев и уборкой домов и многое другое. 
 
Приглашаем принять участие в акции "Весенняя Неделя Добра-2024"! 

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