В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»

95

С 19 апреля по 27 апреля 2024 года на территории Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024». Учредителями Акции в Самарской области являются Самарский Центр развития добровольчества и ГБОУДОД ЦРТДЮ "Центр социализации молодежи".



Цель Акции – вовлечение граждан, особенно молодежи в активную добровольческую деятельность, направленную на решение социально значимых проблем Самарской области.



Приоритетными направлениями акции "Весенняя неделя добра" наряду с традиционными являются мероприятия, посвященные помощи и заботе о ветеранах войн и семей граждан, участвующих в специальной военной операции, пожилым людям; экологическая деятельность, связанные с посадкой деревьев и уборкой домов и многое другое.



Приглашаем принять участие в акции "Весенняя Неделя Добра-2024"!