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В Самарской области сохраниться сильный ветер

5 мая 2021 15:08
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Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 5 мая местами по Самарской области сохранится усиление западного ветра, порывы 15-20 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: ветер самарская область

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