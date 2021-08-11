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В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов

11 августа 2021 15:10
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Объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 12 по 18 августа местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс, местами 4 класс.»

При повышенном уровне пожарной опасности возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Теги: штормовое предупреждение высокая пожароопасность леса

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