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В Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость

3 августа 2024 13:59
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В Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость

Самарастат раскрыл данные о демографической ситуации в регионе. За первые пять месяцев 2024 года в Самарской области умерло 18 718 человек, а родилось — 9279. Для сравнения: с января по май 2023 года в регионе появились на свет 9783 младенца. Умерли за тот же период — 17 959 человек.

— Число родившихся по сравнению с январем — маем 2023 года уменьшилось на 5,2%, а число умерших увеличилось на 4,2%, превысив число родившихся в 2 раза, — говорится в докладе статведомства.

По данным федерального Росстата, в начале 2024 года население Самары уменьшилось до 1 159 044 человек. Раньше областная столица по количеству проживающих была на третьем месте среди городов Приволжского федерального округа. Теперь же Самара выбыла из топа, пишет 63.ру.

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