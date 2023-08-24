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В Самарской области система долговременного ухода помогает пожилым гражданам восстановиться после тяжелых заболеваний

24 августа 2023 15:55
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В  регионе ведется постоянная работа для улучшения качества жизни пожилых граждан и инвалидов.

В рамках реализации региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в регионе ведется постоянная работа для улучшения качества жизни пожилых граждан и инвалидов.

Самарская область стала одной из первых пилотных площадок в стране, где стартовал проект по внедрению системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми гражданами. С начала старта пилотного проекта муниципальными образованиями региона, апробирующими данную систему, стали Чапаевск и Отрадный, а в этом году к ним присоединились еще три муниципалитета -  Новокуйбышевск, Сызрань и Сызранский район.

Приоритетной задачей социальной службы нового формата является предоставление качественной и доступной помощи на дому гражданам, нуждающимся в особой поддержке.

С этой целью в регионе был существенно расширен перечень социальных услуг по уходу, направленных на развитие мобильности, организацию питания и гигиену пожилого человека. Данные услуги теперь объединены в единый социальный пакет долговременного ухода, который предоставляется гражданам бесплатно.

Пенсионер Владимир Алексеевич Рачковский из Новокуйбышевска пользуется услугами помощника по уходу с июня 2023 года. Владимир Алексеевич 38 лет проработал слесарем-монтажником. Он вдовец, и уже больше 10 лет проживает один.  В марте этого года Владимир Алексеевич перенес инсульт, в результате которого полностью потерял способность к самообслуживанию. После выписки из больницы ему понадобился постоянный уход. От правильности и эффективности реабилитационных мероприятий стало зависеть сможет ли Владимир Алексеевич восстановить утраченные функции. 

«Программа «Система долговременного ухода» оказалась для нас спасением. Пока я работаю, я знаю, что за моим папой присмотрят, и всё будет хорошо. Я спокойно могу работать», - говорит дочь Владимира Алексеевича Оксана.

Помощник по уходу Татьяна Мясникова помогала Владимиру Алексеевичу адаптироваться в домашних условиях, наладить быт семьи.

Дочь Владимира Алексеевича прошла занятия в «Школе реабилитации и ухода». Там ее обучили, как правильно обустроить для тяжело больного человека пространство, показали на практике процедуры общего ухода и т. д.  Помощник по уходу приходит к своему подопечному дважды в день пять раз в неделю. А полученные навыки ухода Оксана Владимировна применяет, когда приходит к отцу в выходные дни. В пункте проката Комплексного центра Поволжского округа выдали необходимые технические средства реабилитации. 

В результате участия в программе СДУ Оксана смогла сохранить работу. У Владимира Алексеевича частично восстанавливается парализованная рука, он даже может с помощью помощника по уходу принимать пищу, умываться. Потихоньку восстанавливаются речь и память. 

 «У людей после инсультов, после инфарктов, очень долго происходит восстановление. И когда не было этой системы, мы конечно, не могли уделить каждому человеку столько времени, сколько необходимо. А теперь такая возможность есть», - рассказывает помощник по уходу Татьяна Мясникова.

В каждом населенном пункте, где применяется система долговременного ухода, обеспечено непрерывное обслуживание получателей социальных услуг. Услуги предоставляются гражданам, нуждающимся в постоянном уходе, ежедневно с периодичностью до 3 раз в день.

«Система долговременного ухода, направлена, в первую очередь, на восстановление физических, когнитивных функций, ну и, конечно же, это уходовые процедуры.  Индивидуальный подход - это основная задача. Наши сотрудники работают не только с самим получателем услуг, но и с родственниками, близкими людьми, кто входит в близкое окружение человека», - объясняет организатор ухода АНО «Центр социального обслуживания Поволжского округа Екатерина Крайнова.

  В настоящее время 1 324 гражданина являются участниками пилотного проекта, в том числе 850 человека – это получатели социальных услуг на дому.  

 

Фото:   ru.freepik.com

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