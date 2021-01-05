В Самарской области с начала года в ДТП погибли 9 человек, среди погибших 2 ребенка

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С начала нового года на дорогах Самарской области зарегистрировано 28 ДТП, в которых 48 человек получили травмы и 9, к сожалению, погибли.

Как показывает анализ аварийности, причинами дорожно-транспортных происшествий явились: выезды на полосы встречного движения, несоблюдение скоростного режима и дистанции, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, непредоставление преимущества в движении пешеходам и др.

Помимо вышеперечисленного, часто причинами автоаварий является банальная невнимательность водителя за рулем. Управление автомобилем требует от водителя полной сосредоточенности. Однако, во время движения его могут отвлекать от дороги самые разнообразные факторы, что часто приводит к ДТП. К таким факторам можно отнести:

- Мобильный телефон. Одна из самых распространенных причин отвлечения внимания современного водителя. Причем использование гарнитуры является лишь частичным решением проблемы, поскольку освобождает только руки, а не внимание водителя.

- Усталость. При сильной усталости даже самый профессиональный водитель не способен долго концентрировать внимание на управлении. Не садитесь за руль не, выспавшись. Если чувствуете, что устали в дороге, то даже получасовой сон на сидении поможет восстановить силы и продолжить путь в безопасном режиме.

- Отвлечение от управления. Помимо телефона, водитель может отвлекаться на самые разные действия – настройка навигатора или магнитолы, регулировка зеркал заднего вида и т.д.

- Только одна рука на рулевом колесе. Такой беспечный стиль управления не позволяет водителю выполнить своевременный маневр в экстренной ситуации. Также возможна потеря управления, при попадании переднего колеса в яму или на кочку.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что управляя автомобилем нельзя отвлекаться на любые посторонние действия, особенно если вы едете по оживленной трассе. Например, если вам необходимо обязательно поговорить по телефону или отрегулировать зеркала, лучше для этого остановиться на обочине. Это не займет много времени, но позволит избежать существенных рисков.

Всегда будьте внимательны на дороге! В обязательном порядке соблюдайте ПДД, не допускайте выездов на встречные полосы и превышение скоростного режима, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.