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В Самарской области с начала года в ДТП погибли 9 человек, среди погибших 2 ребенка

5 января 2021 15:17
102
Региональная Госавтоинспекция напоминает, что управляя автомобилем нельзя отвлекаться на любые посторонние действия, особенно если вы едете по оживленной трассе.

С начала нового года на дорогах Самарской области зарегистрировано 28 ДТП, в которых 48 человек получили травмы и 9, к сожалению, погибли. 

Как показывает анализ аварийности, причинами дорожно-транспортных происшествий явились: выезды на полосы встречного движения, несоблюдение скоростного режима и дистанции, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, непредоставление преимущества в движении пешеходам и др.

Помимо вышеперечисленного, часто причинами автоаварий является банальная невнимательность водителя за рулем.  Управление автомобилем требует от водителя полной сосредоточенности. Однако, во время движения его могут отвлекать от дороги самые разнообразные факторы, что часто приводит к ДТП. К таким факторам можно отнести:

- Мобильный телефон. Одна из самых распространенных причин отвлечения внимания современного водителя. Причем использование гарнитуры является лишь частичным решением проблемы, поскольку освобождает только руки, а не внимание водителя.

- Усталость. При сильной усталости даже самый профессиональный водитель не способен долго концентрировать внимание на управлении. Не садитесь за руль не, выспавшись. Если чувствуете, что устали в дороге, то даже получасовой сон на сидении поможет восстановить силы и продолжить путь в безопасном режиме.

- Отвлечение от управления. Помимо телефона, водитель может отвлекаться на самые разные действия – настройка навигатора или магнитолы, регулировка зеркал заднего вида и т.д.

- Только одна рука на рулевом колесе. Такой беспечный стиль управления не позволяет водителю выполнить своевременный маневр в экстренной ситуации. Также возможна потеря управления, при попадании переднего колеса в яму или на кочку.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что управляя автомобилем нельзя отвлекаться на любые посторонние действия, особенно если вы едете по оживленной трассе. Например, если вам необходимо обязательно поговорить по телефону или отрегулировать зеркала, лучше для этого остановиться на обочине. Это не займет много времени, но позволит избежать существенных рисков.

Всегда будьте внимательны на дороге! В обязательном порядке соблюдайте ПДД, не допускайте выездов на встречные полосы и превышение скоростного режима, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

 

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Комментарии

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Стало известно, как пройдут рождественские службы в храмах в Самарской области
5 января 2021  10:37 
Стало известно, как пройдут рождественские службы в храмах в Самарской области
В церквях не должно быть большого скопления людей, все они должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Социум
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В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
2 января 2021  11:47 
В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
Так, с 1 января россияне могут разводить открытый огонь на расстоянии не менее пяти метров от зданий, сооружений и других построек. Социум
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Желаю всем счастья, удачи, радости, благополучия и, конечно, крепкого здоровья!
31 декабря 2020  17:31 
Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Приволжья с Новым годом и Рождеством
Желаю всем счастья, удачи, радости, благополучия и, конечно, крепкого здоровья! Политика региона
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
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