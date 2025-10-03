В Самарской области с 6 по 16 октября пройдет Самарский региональный форум «Единение»

141

В Самарской области с 6 по 16 октября 2025 г. пройдет Самарский региональный форум «Единение», в рамках которого состоятся мероприятия, направленные на решение стратегических задач, поставленных Правительством РФ и Русской Православной Церковью в сфере туризма, паломничества, образования, работы с молодёжью:



• 6 октября 2025 г. – Молодежная стратсессия «Наш маршрут» - в Молодежном многофункциональном центре г.о. Самара

• 16 октября 2025 г. – Самарский региональный форум «Единение» (деловая часть) – в Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского (Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная , 4а), пресс-тур для СМИ.



Приглашаем СМИ на первое мероприятие форума – Молодежную стратсессию «Наш маршрут»!



Дата - 6 октября 2025 г. Начало – в 16.00.

Место проведения: г. Самара, пр. Масленникова, д.37, 2 этаж, актовый зал (Молодежный многофункциональный центр).



Цель: разработка новых форматов духовно-познавательных, патриотических, краеведческих маршрутов для молодежи.



Формат: брейнсторминг

Участники: ребята от 16 до 30 лет



Организаторы: Министерство молодежной политики Самарской области, Самарская Митрополия, АНО «Потенциал»

Соорганизаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России



Тренеры:

• Монахиня Гавриила (Скурихина), тренер проекта «СтартапДуха» Покровского Александро-Чагринского женского монастыря;

• Елена Петровна Мартыненко, туроператор, автор и руководитель межрегиональных и железнодорожных проектов на туристических поездах, член рабочей группы по доступности транспорта Координационного совета Совета по развитию туризма при Правительстве РФ;

• Пугачев Андрей Анатольевич, тренер, автор метода взаимодействия «КОММУНИКАЦИЯ 4X4,автор проекта МЕДСПИКЕР.РФ



Что будет:

- мозговой штурм с экспертами и тренерами

- интерактивные игры

- командообразование



В итоге: новые современные идеи в туризме, рекомендации по развитию туризма и паломничества для молодёжи, разработка маршрута от идеи до продукта.