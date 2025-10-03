Я нашел ошибку
Главные новости:
​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
В номинации «Второй старт».
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 
Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек.
Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» 
Работы запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
В Самарской области с 6 по 16 октября пройдет Самарский региональный форум «Единение»

3 октября 2025 14:02
141
В Самарской области с 6 по 16 октября 2025 г. пройдет Самарский региональный форум «Единение»

В Самарской области с 6 по 16 октября 2025 г. пройдет Самарский региональный форум «Единение», в рамках которого состоятся мероприятия, направленные на решение стратегических задач, поставленных Правительством РФ и Русской Православной Церковью в сфере туризма, паломничества, образования, работы с молодёжью:

• 6 октября 2025 г. – Молодежная стратсессия «Наш маршрут» - в Молодежном многофункциональном центре г.о. Самара
• 16 октября 2025 г. – Самарский региональный форум «Единение» (деловая часть) – в Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского (Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная , 4а), пресс-тур для СМИ.

Приглашаем СМИ на первое мероприятие форума – Молодежную стратсессию «Наш маршрут»!

Дата - 6 октября 2025 г. Начало – в 16.00.
Место проведения: г. Самара, пр. Масленникова, д.37, 2 этаж, актовый зал (Молодежный многофункциональный центр).

Цель: разработка новых форматов духовно-познавательных, патриотических, краеведческих маршрутов для молодежи.

Формат: брейнсторминг
Участники: ребята от 16 до 30 лет

Организаторы: Министерство молодежной политики Самарской области, Самарская Митрополия, АНО «Потенциал»
Соорганизаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России

Тренеры:
• Монахиня Гавриила (Скурихина), тренер проекта «СтартапДуха» Покровского Александро-Чагринского женского монастыря;
• Елена Петровна Мартыненко, туроператор, автор и руководитель межрегиональных и железнодорожных проектов на туристических поездах, член рабочей группы по доступности транспорта Координационного совета Совета по развитию туризма при Правительстве РФ;
• Пугачев Андрей Анатольевич, тренер, автор метода взаимодействия «КОММУНИКАЦИЯ 4X4,автор проекта МЕДСПИКЕР.РФ

Что будет:
- мозговой штурм с экспертами и тренерами
- интерактивные игры
- командообразование

В итоге: новые современные идеи в туризме, рекомендации по развитию туризма и паломничества для молодёжи, разработка маршрута от идеи до продукта.

