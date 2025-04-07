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В Самарской области руководитель подразделения по делам несовершеннолетних стала лауреатом премии «Люди города»

7 апреля 2025 11:19
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В Самарской области руководитель подразделения по делам несовершеннолетних стала лауреатом премии «Люди города»

В преддверии профессионального праздника подполковник полиции Наталья Королева рассказала о задачах и особенностях своей службы.

В ставшей уже традиционной церемонии вручении премии «Люди города», проводимой по инициативе одного из старейших журналов Тольятти, приняли участие представители различных профессий - педагоги, сотрудники органов внутренних дел, медики, представители культуры и индустрии красоты.

В номинации «Женщина – друг и защитник детей» награду получила заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Тольятти подполковник полиции Наталья Королева.

В преддверии 90-летия со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД России Наталья Валерьевна рассказала, присутствующим на мероприятии журналистам, о том, что деятельность сотрудников подразделения направлена, в первую очередь, на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Инспекторы ПДН работают непосредственно с детьми, их родителями и законными представителями, взаимодействуют с различными субъектами системы профилактики, главным звеном которой является комиссия по делам несовершеннолетних.

Получая награду, подполковник полиции отметила: «Данная премия – заслуга всего коллектива подразделения, имеющего богатый опыт работы с трудными подростками, и подтверждение того, что мы для наших подопечных не просто сотрудники полиции, а наставники, защитники, а, зачастую, и просто родные люди, которые выслушают и всегда помогут».

Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти Сергей Аввакумов поздравил Наталью Валерьевну с заслуженной наградой и отметил, что лучший подарок для инспекторов в преддверии профессионального праздника - еще один подросток, ставший на путь исправления.

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