В Самарской области развивается система добровольной пожарной охраны

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Сегодня состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Главной темой совещания стало развитие в регионе добровольной пожарной охраны. В настоящее время на территории 27 муниципальных образований функционируют 529 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью более 11 тысяч человек. Из них 153 добровольные пожарные команды и 376 добровольных пожарных дружин. В их распоряжении имеется 161 единица пожарной техники, в том числе 75 пожарных автоцистерн, 84 авторазливочные станции АРС-14 и 2 единицы приспособленной для тушения пожаров техники.



В Самарской области осуществляют деятельность четыре общественных объединения пожарной охраны, которые объединяют добровольцев для участия в профилактике и тушении пожаров. Это региональная общественная организация «Казачья добровольная пожарная команда»; общественное учреждение «Добровольная пожарная команда Самарской области» (ВДПО); региональное общественное учреждение «Добровольная пожарная команда «Служба спасения Самарской области»; Самарское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей». В регионе действует межведомственный оперативный штаб по координации деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны на территории Самарской области.



Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов: «В удаленных населенных пунктах, куда скорость прибытия пожарных подразделений превышает норматив, вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности мы решаем путем создания на этих территориях добровольных пожарных команд. Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров и Правительство области уделяют этой работе большое внимание. Регион приобретает технику и необходимое оборудование для оснащения ДПК; в прошлом году купили восемь новых пожарных машин. Эту практику обязательно продолжим. На содержание добровольных пожарных команд из областного и муниципальных бюджетов предоставляются значительные субсидии. В 2021 году из областного бюджета размер субсидий был увеличен в два раза, так как мы понимаем, что эта сфера нуждается в дополнительной поддержке. Пожарные команды работают очень активно, они действительно спасают жизни и имущество людей».



Принимаемые регионом меры государственной поддержки позитивно влияют на развитие системы добровольной пожарной охраны. Количество добровольных пожарных команд в Самарской области с каждым годом растет. Так, в прошлом году было создано 11 новых команд, в первом полугодии текущего года в Клявлинском и Шенталинском районах появилось ещё 2 ДПК.

Руководитель департамента общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов доложил, что в прошлом году добровольные пожарные выезжали на пожары 1319 раз, в 921 случае первыми прибыв на место пожара. Самостоятельно ими потушено 136 пожаров. С начала текущего года добровольцы выезжали на пожары 229 раз, при этом 143 раза оказались первыми. 15 пожаров с начала года добровольные пожарные команды потушили самостоятельно. В среднем ДПК прибывают к месту вызова за 8 минут.



В летнее время деятельность добровольных пожарных команд охватывает 512 населенных пунктов (38,9%) с населением 193,5 тыс. человек. С наступлением холодного периода года и с выводом из боевого расчета пожарной техники, находящейся в неотапливаемых помещениях и на открытых стоянках, доля прикрытия добровольными пожарными командами составляет 362 населенных пункта.

На совещании председатель областного Правительства призвал глав ряда муниципалитетов увеличить объемы финансирования добровольной пожарной охраны с целью укрепления ее материально-технической базы: «Не все муниципалитеты уделяют этой работе должное внимание, несмотря на то, что эти вопросы входят в полномочия муниципальных образований. Речь идет о жизни людей, сохранности имущества».



На заседании комиссии были заслушаны доклады ряда глав муниципальных образований о выполнении решений майского протокола заседания областной КЧС, которые касались обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период 2022 года. Была поставлена задача во всех муниципальных образованиях открыть сертифицированные пляжи или, в случае отсутствия такой возможности, обустроить места для безопасного и комфортного отдыха. Такие зоны как альтернативу пляжному отдыху в этом году организуют в Богатовском, Пестравском, Шенталинском, Клявлинском районах. «В тех районах, где по разным причинам нет возможности обустроить пляж, необходимо создавать места для нормального, комфортного отдыха. Это является элементом благоустройства и входит в задачи муниципалитета», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Фото: департамент информационной политики СО