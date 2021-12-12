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В Самарской области разрешили охотиться на кабанов

12 декабря 2021 13:39
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В Самарской области разрешили охотиться на кабанов

Об этом сообщает департамент охоты и рыболовства региона. 6 декабря постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова снят режим чрезвычайной ситуации по африканской чуме свиней (АЧС), введенный в августе 2021 года.

Как следствие, отменено и постановление, запрещающее любительскую и спортивную охоту на кабанов.

Мораторий на охоту был введен в ноябре прошлого года из-за обострения ситуации с АЧС. Тогда вспышка инфекции была зафиксирована на одном из крупнейших на тот момент свинокомплексов региона – «Северный ключ».

Из-за этого предприятие лишилось практически всего своего поголовья этого вида животных. Кабаны, как и домашние свиньи подвержены этому заболеванию, и являются его переносчиками.

В теории, через биоматериал убитого кабана, например, на одежде, обуви, скормив домашним свиньям его мясо, охотники могут таким образом заразить их опасной инфекцией.

Для охотхозяйств же запрет на любительскую и спортивную охоту на фоне требований сокращения численности этих животных стало в значительной степени проблемой. Кабан – один из самых популярных видов охотничьих ресурсов.

Теперь же проблемный закон прекратил действовать.

Как сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области, с 8 декабря оно начало прием заявлений на выдачу разрешений на добычу кабана, пишет Обозрение.

Фото: pixabay.com

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