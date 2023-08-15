В Самарской области разрешат летать беспилотникам

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В Самаре введут экспериментальный режим. Он касается эксплуатации беспилотников. Об этом сообщил министр экономического развития области Дмитрий Богданов.

— По инициативе нашего региона подготовлено постановление Правительства РФ о введении в Самарской области экспериментального правового режима. Заявка уже прошла все необходимые согласования, — написал министр в своем Telegram-канале.



Когда режим введут, в Самарской области будет разрешено использовать дроны в специальном упрощенном режиме. Это относится к производству и испытаниям БПЛА, воздушной перевозке грузов, авиационным работам, обработке сельскохозяйственных угодий, мониторингу протяженных объектов инфраструктуры, работе МЧС.



— Экспериментальный режим введут на территории всего региона, кроме зон со специальными ограничениями. Это уникальная возможность испытывать все виды использования беспилотников без пространственного ограничения, — сообщил Дмитрий Богданов.

Такие преференции связаны с тем, что в Самарской области создают кластер беспилотной авиации. Об этом стало известно в конце 2022 года. По словам властей, производимые в регионе дроны будут использовать не только в военных целях, пишет 63.ру.