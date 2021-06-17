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В Самарской области расширен перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию процентной ставки по ипотеке

17 июня 2021 09:49
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В Самарской области расширен перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию процентной ставки по ипотеке

В Самарской области расширен перечень должностей молодых IT-специалистов, которые могут рассчитывать на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту. Соответствующее постановление подписано 2 июня 2021 года. В новый перечень вошло более 160 должностей, тогда как годом ранее список состоял из 26 позиций.

Напомним, в Самарской области действует программа «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года» и Порядок предоставления компенсации расходов молодым IT-специалистам. Основной целью программы является создание благоприятных условий для привлечения и закрепления на территории региона перспективных кадров в сфере информационных технологий. Вступившие в силу изменения направлены на развитие региональной программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Инициатива предусмотреть возможность компенсации процентной ставки по ипотеке для молодых IT-специалистов принадлежит Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову после встречи с IT-сообществом в 2020 году.

Согласно условиям программы, денежная выплата предоставляется IT-специалисту ежегодно в течение 3 лет по истечении одного года с даты заключения договора ипотечного жилищного кредитования, заключенного не ранее 1 января 2019 года. Размер денежной выплаты не может превышать 100 тыс. рублей за кредитный год или 300 тыс. рублей за весь срок предоставления денежной выплаты за счет средств областного бюджета, соответственно 200 тыс. рублей за кредитный год или 600 тыс. рублей за весь срок предоставления денежной выплаты за счет средств областного бюджета и средств аккредитованных IT-компаний. Возраст IТ-специалиста на дату подачи заявления о компенсации расходов не должен превышать 35 лет, а стаж его работы в самарской IТ-компании должен составлять не менее 6 месяцев (ранее - 1 год). Ожидается, что до конца 2022 года данную господдержку в улучшении жилищных условий получат более 300 молодых IT-специалистов.

Подать заявку и необходимые документы на компенсацию расходов по ипотечному кредиту необходимо в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки.

Фото: Pixabay.com

 

 

Теги: IT-специалист ипотека процентная ставка

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