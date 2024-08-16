В Самарской области работодатели ищут юристов

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Аналитики hh.ru подвели итоги спроса на работников за последний месяц и выяснили, кого стали чаще искать местные работодатели.

На первое место в Самарской области по приросту новых вакансий в преддверии осени вышла сфера юриспруденции – здесь местные работодатели разместили на 34% больше вакансий чем это было годом ранее. На втором месте по потребности в новых кадрах – медицинская сфера и фармацевтика, в этой сфере компаниям потребовалось на 33% больше новых работников. На третьем – сфера туризма (+32% новых рабочих мест).

Также повышенный спрос на кадры демонстрируют маркетинговые и автомобильные компании (+19% новых рабочих мест), не отстает в спросе на персонал и сфера фитнеса Самарской области – здесь работодатели нарастили объём предложений о работе на 17%.

Есть также и падение спроса: в преддверии осени местные компании стали чуть реже искать работников в сфере страхования (-3% вакансий), безопасности (-22%), логистики (-20%), массмедиа (-17%), упал спрос на административный (-15%) и обслуживающий (-8%) персонал.

Повышенная потребность в новых работниках продолжает менять облик рынка труда Самарской области. Свежее исследование hh.ru показывает, что местные работодатели стали лояльнее относиться к соискателям, у которых недостаточно навыков или опыта в профессии. Так, за последние 30 дней местные работодатели искали более 11 тыс. работников без опыта. По сравнению с летом прошлого года готовность компаний брать на работу неопытных кандидатов выросла на 28%. Более того за год выросла и предлагаемая зарплата для соискателей без опыта с 42,4 тыс. до 52,8 тыс. рублей (+10,4 тыс. рублей за год).

«Как правило, работодатели не готовы отказываться от перспективных соискателей, даже если им не хватает нужных для вакансии навыков или компетенций, или они развиты в малой степени. Так, 59% российских компаний, прошедших опрос hh.ru, принимают таких кандидатов на работу и закрепляют за ними наставников. 51% предлагают обучение внутри компании, если человек согласен, то принимают его на работу. Кроме того, в 35% случаев работодатели предлагают кандидатам с недостаточно развитыми навыками пройти стажировку, чтобы оценить их на практике», - отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru ПФО.