В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартовал открытый отбор образовательных организаций и программ в проект «Код будущего. Искусственный интеллект»
Стартовал открытый отбор образовательных организаций и программ в проект «Код будущего. Искусственный интеллект»
В кинологическом центре ГУ МВД России по Самарской области прошла экскурсия для школьников
В кинологическом центре ГУ МВД России по Самарской области прошла экскурсия для школьников
Житель Самарской области стал жертвой интернет-мошенников, воспользовавшись сайтом знакомств.
Житель Самарской области стал жертвой интернет-мошенников, воспользовавшись сайтом знакомств
самарцы оценили свои расходы на такси
Самарцы оценили свои расходы на такси
29% самарцев не общаются с коллегами после работы
29% самарцев не общаются с коллегами после работы
В нацпарке Самарская лука обнаружили несанкционированное складирование канистр с неустановленным химическим веществом
В нацпарке Самарская лука обнаружили складирование канистр с неустановленным химическим веществом
В Самарской области вода в реках поднялась намного раньше обычного
В Самарской области вода в реках поднялась намного раньше обычного
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.4
1.55
EUR 92.46
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарской музыке и ее ценности
Транспортные полицейские Сызрани приняли участие в родительских собраниях
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником

21 марта 2025 11:07
154
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником

Состоялось торжественное награждение, приуроченное к профессиональному празднику работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства России. На сегодняшний день на территории Самарской области функционирует более 7 тысяч объектов сферы бытового обслуживания, а численность работников в этой сфере составляет около 37 тысяч человек.

Развитие сферы услуг оказывает существенное влияние на социальное настроение всего общества. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил одной из приоритетных задач — создание более комфортной жизненной среды.

«Сфера, в которой вы трудитесь, является значимой составляющей экономики страны и играет важную роль в жизни каждого человека, — сказал, обращаясь к участникам мероприятия, министр промышленности и торговли региона Денис Гурков. — От вашего мастерства зависят качество быта и настроение жителей Самарской области, комфортные условия для жизни в нашем регионе. Знаю, что многие из вас помогают в сборе гуманитарной помощи и тем самым вносят неоценимый вклад в нашу победу в специальной военной операции».

Лучшим работникам отрасли были вручены награды Губернатора Самарской области и профильных ведомств. Одной из награждённых стала Александра Айтупова, индивидуальный предприниматель. Александра также является инициатором социального проекта «Второе дыхание», который направлен на поддержку женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Команда профессионалов, включая мастеров, стилистов и психологов, помогает участникам проекта преодолеть трудности и изменить свою жизнь к лучшему. «Наши мастера регулярно посещают детские центры города, где проводят стрижки для детей-сирот и раздают сладкие подарки. Мы также активно участвуем в помощи военнослужащим, отправляя медикаменты в зону специальной военной операции», — рассказала Александра Айтупова.

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием самарских артистов.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025, 11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
20 марта ряд СМИ опубликовали информацию оперативного заседания Самарской области о том, что «ЭкоСтройРесурсу» предъявили претензий на 2 миллиарда. ЖКХ
112
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025, 11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
Объем поддержки самарских предприятий составил 176 млн рублей. Туризм
108
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025, 15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева. Политика
478
В центре внимания
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
126
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
120
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
150
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025  15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
480
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
20 марта 2025  14:01
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
561
Весь список