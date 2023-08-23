В Самарской области работают над совершенствованием суперсервиса «Рождение ребенка»

148

В Самарской области работают над совершенствованием комплекса электронных государственных услуг для молодых родителей – суперсервиса «Рождение ребенка». Вопрос обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова с участием зампреда Натальи Катиной, министра здравоохранения Армена Беняна, руководителя департамента информационных технологий и связи Константина Преснякова и руководителя управления ЗАГС Екатерины Мельник.



Единый проактивный государственный суперсервис «Рождение ребенка» предоставляет возможность родителям новорожденного получить все необходимые документы и государственные гарантии, не посещая органы власти.



Для этого мама ребенка в медицинской организации, где прошли роды, заполняет форму согласия на оформление электронного медицинского свидетельства. Этот электронный документ затем поступает в личный кабинет матери на портале «Госуслуги». Там же можно заполнить электронное заявление в органы ЗАГС о регистрации ребенка. Можно выбрать получение только электронной записи акта о рождении (она также будет храниться в личном кабинете матери) или получить дополнительно свидетельство о рождении в привычном «бумажном» варианте (его можно будет забрать, записавшись на личный прием в любой удобный отдел ЗАГС).



Электронный суперсервис дает возможность дистанционно оформить сертификат на семейный материнский капитал, СНИЛС, выплату пособия на ребенка, получить другие меры господдержки, записать малыша в детский сад. Суперсервис обеспечивает максимально комфортное взаимодействие с государственными органами для матери еще на стадии беременности: с первых недель можно дистанционно встать на учет в поликлинике, записаться к врачам.



Регион одним из первых в стране приступил к оказанию госуслуг, связанных с рождением ребенка, в электронном виде: предоставление услуги суперсервиса «Рождение ребенка» стартовало в сентябре 2022 года. Важно отметить, что ранее служба ЗАГС нашего региона, также одной из первых в Российской Федерации, завершила большую работу по формированию Единого реестра ЗАГС, в который было внесено более 10,5 миллиона записей актов гражданского состояния, начиная с 1926 года. Это создало основу для развития множества государственных цифровых сервисов, и сегодня 85 государственных услуг в Самарской области доступно для граждан дистанционно, в электронном виде в любое время суток.



Как отметила в своем докладе Екатерина Мельник, за период действия суперсервиса в Самарской области было зарегистрировано около 2000 актов о рождении на основании электронных медицинских свидетельств, при этом число всех зарегистрированных актов о рождении ребенка – более 24 тысяч.



Виктор Кудряшов подчеркнул, что востребованность суперсервиса «Рождение ребенка» со временем будет только расти, а задача органов государственной власти – ускорить этот процесс.

Председатель областного Правительства поставил задачу управлению ЗАГС и министерству здравоохранения активнее вести разъяснительную, просветительскую работу по информированию граждан о преимуществах суперсервиса «Рождение ребенка», подробно проинструктировать медицинских работников о методике оформления электронного медицинского свидетельства. Департаменту информационных технологий дано поручение продолжать совершенствовать технические параметры сервиса, чтобы сделать его еще более комфортным для заявителей.

Фото: департамент информационной политики СО