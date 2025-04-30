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С мая 2025 года жители Самарской области могут пользоваться прямым каналом связи с медицинскими организациями.
В Самарской области работают медицинские чаты для оперативной помощи пациентам
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В Самарской области работают медицинские чаты для оперативной помощи пациентам

30 апреля 2025 16:50
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С мая 2025 года жители Самарской области могут пользоваться прямым каналом связи с медицинскими организациями.

Федеральный проект «ЗдравКонтроль» реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области в соорганизаторстве с Общественной палатой Российской Федерации с использованием Гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Проект успешно реализуется уже в 50 субъектах Российской Федерации.

В мессенджере «Телеграм» для жителей созданы специальные медчаты, в которых они могут сообщать обо всех проблемах при получении медицинской помощи, а также получать оперативные решения и компетентные ответы от представителей медорганизаций в течение 2-х часов.

Основные вопросы, которые жители смогут решить благодаря медчатам – это нарушение предельных сроков ожидания медпомощи, проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг, нарушение этики и деонтологии, отсутствие маршрутизации пациентов и др.

ВАЖНО! В медчатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарств, наличию лекарств в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.

В Самарской области созданы 7 медчатов, в которые можно написать обращение ежедневно с 08:00 до 20:00, с понедельника по субботу, по местному времени:

Сызрань. Здоровье. Октябрьск. Муниципальные районы: Сызранский район, Шигонский район. clck.ru/3Lmd4c
Самарская область. Здоровье. Муниципальные районы и малые города (г.Новокуйбышевск, г.Чапаевск) clck.ru/3Lmd4e
Самара-1.Здоровье. Районы: Куйбышевский, Советский, Октябрьский clck.ru/3Lmd4g
Самара-2.Здоровье. Районы: Железнодорожный, Ленинский, Самарский clck.ru/3Lmd4h
Самара-3.Здоровье. Районы: Промышленный, Кировский, Красноглинский clck.ru/3Lmd4i
Тольятти-1.Здоровье. Районы: Комсомольский, Центральный clck.ru/3Lmd4k
Тольятти-2.Здоровье. Районы: Автозаводской clck.ru/3Lmd4m

 

Фото:   минздрав СО

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