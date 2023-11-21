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В Самарской области работают группы активного долголетия

21 ноября 2023 13:04
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В Самарской области работают группы активного долголетия

В каждом городе и районе Самарской области в Комплексных центрах социального обслуживания населения открыты группы активного долголетия. В них для людей, достигших возраста 60+, действуют различные программы, адаптированные с учетом возрастных изменений и физических возможностей. Все занятия бесплатны.

В этом году в регионе такие группы регулярно посещают порядка 6700 жителей старшего возраста. Повышение качества жизни и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, поддержка активного долголетия являются ключевыми задачами национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что необходимо создавать условия, чтобы люди старшего возраста чувствовали свою востребованность, были окружены вниманием и душевным теплом.

Одним из самых популярных направлений является скандинавская ходьба, которая уникальным образом объединяет в себе элементы из нескольких видов спорта. Так, занятия скандинавской ходьбой улучшают кровообращение, укрепляют сердечную мышцу и являются хорошей профилактикой гипертонической болезни.

На днях в Комплексном центре социального обслуживания населения Южного округа в Большечерниговском районе состоялось спортивное соревнование по скандинавской ходьбе «Скороходы». За победу боролись две команды «Олимпийские резервы» и «Сборная мира». В ходе соревнований учитывались не только скорость, но и техника выполнение. Каждый участник в возрасте 60+ смог продемонстрировать свое мастерство и получить заряд отличного настроения и энергии.

«Я на протяжении уже шести лет постоянно занимаюсь скандинавской ходьбой, с того самого момента, как в нашем центре открылась группа. Посещаю всегда занятия с большим удовольствием и заметила, что это положительно сказывается на моем здоровье: после занятий чувствую легкость, бодрость, подъем настроения», - рассказывает Валентина Митрякова.

«Систематически посещаю занятия в центре соцобслуживания, любимым направлением стала именно скандинавская ходьба, стараюсь не пропускать ни одну тренировку, так как они благотворно влияют на мое самочувствие: появляется жизненный тонус, окрепли мышцы, еще немаловажно для нас - пожилых, это общение. А еще - положительный настрой, который помогает скрасить наши будни», - делится впечатлениями еще одна участница соревнований Людмила Колесникова.

Напомним, что опыт Самарской области по организации, в том числе и групп активного долголетия, будет представлен на международной выставке-форуме «Россия», которая, напомним, открыта на ВДНХ в Москве. О достижениях и лучших практиках социальной политики самарского региона расскажут на экспозиции «Активное долголетие».

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