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В Самарской области работает интернет-сервис для помощи в трудоустройстве участников СВО

23 июля 2025 15:15
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На сайте собраны вакансии, подходящие для участников СВО, на промышленных предприятиях, в учреждениях образования и т.д.

В Самарской области работает интернет-сервис по возможностям трудоустройства для участников специальной военной операции «Самара — работа для СВОих» - https://trud-svo.samregion.ru . Он разработан и запущен по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

На сайте собраны вакансии, подходящие для участников СВО, на промышленных предприятиях, в учреждениях образования и т.д. Есть раздел с вакансиями для людей без опыта работы, для людей с ограничениями по здоровью, с гибким графиком. Для удобства создана карта, чтобы можно было сразу увидеть, где расположено предприятие, предлагающее понравившуюся вакансию.

«На одном ресурсе собрана вся информация, которая может помочь в трудоустройстве участникам специальной военной операции, - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Представлены вакансии в разных сферах, размещена информация о возможности пройти профессиональное обучение или открыть свое дело. Есть форма для вступления в клубы «Работа для СВОих», которые действуют при каждом центре занятости населения. Предлагаю всем ветеранам СВО, которым нужна помощь в трудоустройстве, воспользоваться этим порталом. Если необходима помощь персонального куратора, достаточно отправить заявку также через портал».

Если необходима дополнительная консультация или содействие в трудоустройстве, можно обратиться в контакт-центр службы занятости населения Самарской области по тел. 8 800 302-15-44.

 

Фото: Минтруд Самарской области

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