В Самарской области проводится второй этап операции «Нелегал»

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В первые три дня рейдовых мероприятий выявлено более 400 административных правонарушений и 15 преступлений в сфере миграции.

В целях выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, каналов незаконной миграции

и их организаторов, а также иных противоправных деяний, связанных

с незаконной миграцией, на территории региона начался второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024».

Так, в первые 3 дня проведения рейдовых мероприятий сотрудниками полиции выявлено более 400 административных правонарушений и 15 преступлений в сфере миграции. Также установлено 119 лиц, незаконно находящихся на территории РФ, которые в последующем будут выдворены за пределы РФ. Принято 76 решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации и 40 решений о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации.

Кроме того, 30 сентября текущего года сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального главка в ходе рейда сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Самарской области по итогам проверки в Красноглинском районе г. Самары выявлено 6 иностранных граждан, повторно осуществляющих незаконную трудовую деятельность в качестве разнорабочих, без патентов на работу на территории Самарской области, а также уклонившихся о своевременного выезда за пределы Российской Федерации, в отношении которых судебным органом приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в принудительной форме.