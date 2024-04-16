В Самарской области проводится профилактическое мероприятие "Школа безопасности для пенсионеров"

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Пожилым гражданам рассказывают о различных мошеннических схемах и простых правилах безопасности.

Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Похвистневский» Александр Гурьянов и представитель Общественного совета при межмуниципальном отделе Гаптельхамит Асылгареев встретились с членами всероссийского общества инвалидов города Похвистнево.

Полицейский рассказал о различных мошеннических схемах, к которым прибегают злоумышленники для хищения денежных средств, а также довел простые правила безопасности при общении с незнакомцами. Участковый отметил, что не стоит вести переговоры с телефонными мошенниками, так как они используют психологические приемы для запугивания жертв. Лейтенант полиции объяснил, что в случае поступления подозрительных звонков необходимо прекратить разговор и проверить информацию, позвонить родственникам, кроме того, стоит быть бдительными если в дверь стучат представители различных компаний, медицинские работники и предлагают свои товары или услуги.

В продолжение встречи представитель Общественного совета при межмуниципальном отделе Гаптельхамит Асылгареев рассказал случаи из практики, когда злоумышленники обманным путем завладели деньгами жертв. Также общественник напомнил быть бдительными при осуществлении денежных переводов и их получении.

В завершение встречи гости раздали информационные памятки с распространенными мошенническими схемами и правилами как защитить себя и близких.

Полицейские О МВД России по Красноярскому району посетили «Центр социального обслуживания населения Северного округа».

Участковый уполномоченный полиции Александр Аверьянов рассказал гражданам преклонного возраста о преступных схемах, к которым прибегают злоумышленники для того, чтобы завладеть чужими деньгами и о правилах, позволяющих не стать их жертвами, а также объяснил, куда обращаться лицам, пострадавшим от действий мошенников.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отделения ГИБДД Динара Шуриева напомнила слушателям о правилах безопасного перехода проезжей части, объяснила, как не попасть в «дорожную ловушку», освежила в памяти правила для пассажиров.

В завершение мероприятия сотрудники полиции раздали пенсионерам информационные памятки как не стать жертвами мошенников.

Сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району провели профилактическую беседу с пенсионерами, в ходе которой рассказали о наиболее распространенных формах и методах совершения мошеннических действий, о предлогах, под которыми злоумышленники обращаются к пожилым людям и способах защиты себя, и своих близких, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.