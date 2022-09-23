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В Самарской области проводится конкурс «Лучшие практики наставничества в Самарской области»

23 сентября 2022 15:41
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Возрождение наставничества поможет повысить производительность труда.

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области в рамках национального проекта «Производительность труда» проводится конкурс «Лучшие практики наставничества в Самарской области».

В 2022 году он проведен по двум номинациям: «Наставничество в области повышения производительности труда» и «Наставничество в профессиональном самоопределении».

22 сентября 2022 г. на выставке-форуме «Промышленный салон» в выставочном комплексе «Экспо Волга» прошла церемония награждения победителей конкурса. Заслуженные награды лучшим наставникам вручил заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса Сергей Тишин.

Победителями в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» стали АО «Азотремстрой», ООО «Техкомплекс» и ООО «Самараавтожгут».

В номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении» лидером стал АО «Средне-Волжский Механический Завод».
Ранее все эти предприятия уже внедрили на своих производственных площадках инструменты бережливого производства и повысили производительность труда.

«Поиск, отбор и тиражирование успешных практик наставничества на предприятиях региона – один из путей повышения производительности труда. А грамотная помощь наставника, взаимодействие молодых специалистов с теми, кто уже состоялся в профессии, повысит кадровый потенциал на предприятиях, - прокомментировал руководитель Регионального центра компетенций (РЦК) Константин Серов.

Отметим, что именно РЦК в губернии является оператором национального проекта «Производительности труда». Под его руководством и при непосредственном участии в области проходит реализация нацпроекта на предприятиях, которых на сегодня в Самарской области уже 138.

Напомним, что мероприятия национального проекта «Производительность труда» реализуются на территории области с 2019 года. Улучшение показателей деятельности компаний происходит за счет внедрения инструментов бережливого производства. Они включают в себя внедрение передовых управленческих, организационных и технологических решений. Однако повышение производительности, о котором говорится в указе президента Российской Федерации В. В. Путина, было бы невозможно без высокого качества труда и преемственности профессиональных практик.

Именно поэтому в любой профессии и производстве так важна деятельность наставников. Тех, кто на высоком уровне помогает готовить специалистов производства.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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