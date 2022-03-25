В Самарской области проверили готовность спецслужб к пожароопасному и паводкоопасному сезонам

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В осмотре техники приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко и министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов. Готовность техники и личного состава оценили специалисты главного управления МЧС России по Самарской области, министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, ГБУ «Самаралес», областной поисково-спасательной службы и Ведомственной охраны железнодорожного транспорта.

Сотрудники ведомств проверили наличие средств для тушения лесных пожаров, укомплектованность снаряжением и оборудованием, а также готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. В смотре было задействовано 17 единиц пожарной, спасательной и инженерной техники, два плавсредства и пожарный поезд. С помощью машин, катеров и локомотива с цистернами пожарные расчеты готовы в любой момент обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод и защитить лесной фонд населенные пункты от огня.

Специалисты осмотрели пожарный катер, предназначенный для оперативного тушения лесных пожаров на островах и вдоль береговой линии. Катер укомплектован пожарными рукавами, лафетным пожарным стволом, воздуходувками, лесными огнетушителями, так же есть бензопила и радиостанции. Значительная часть лесного фонда в Самарской области расположена на островах, где применить наземную пожарную технику и трактора не представляется возможным. Оборудование, установленное на судне, позволяет тушить пожар непосредственно с воды. Помпа подает тысячу литров в минуту. Грузоподъемность катера позволяют оперативно доставить к месту тушения расчет в составе восьми человек, а также эвакуировать пострадавших.

«Прошлый год показал, что мероприятия по проверке готовности техники и слаженной работы личного состава пожарных частей были сделаны правильно. Мы смогли одномоментно тушить несколько крупных пожаров – в Клявлинском районе, Тольятти и на территории Бузулукского бора. Площади горения были обширными, но именно четкая и быстрая работа подразделений всех уровней помогли с минимальными потерями локализовать и ликвидировать пожары. Сегодня мы дали положительную оценку готовности подразделений к выполнению задач на предстоящий период», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Еще один уникальный объект – пожарный поезд. Поезд содержится на балансе Куйбышевской железной дороги, но входит в состав пожарно-спасательного гарнизона региона. Его основная задача – ликвидация чрезвычайных происшествий на объектах железнодорожного транспорта и в полосе отвода железных дорог. А это более 200 км пути. В Самарской области три таких поезда, она круглосуточно дежурят на станциях Самара, Сызрань-1 и Кинель. В августе прошлого года два из них совместно с поездом из Оренбургской области тушили поселки в Борском районе.

«Забота о лесном фонде — это важное направление экологической политики региона. Лесники и огнеборцы укомплектованы на 95 процентов, этот норматив на порядок выше, чем в других регионах. Техника, приобретенная благодаря национальному проекту «Экология», находится в строю и в любой момент готова отразить стихию», — подчеркнул министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Алексей Веселов.

В Самарской области вопросы экологии находятся под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова. За тушение пожаров отвечают сотрудники 17 пожарно-химических станций. Они оснащаются техникой, транспортом для оперативной доставки команд к пожарам, средствами тушения огня, оборудованием для связи и другим инвентарем.

Процесс обновления парка пожарных автомобилей позволяет более эффективно выполнять задачи по тушению лесных пожаров. Машины были приобретены на средства национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Так, в 2021 году было приобретено 21 единица лесопожарной техники, 324 единицы пожарного оборудования и 25 единиц лесохозяйственного оборудования. В 2022 году предполагается закупить 5 единиц техники. Также в планах областного министерства лесного хозяйства выполнить лесовостановление на площади 794,43 гектара, заготовить более 6 тонн семян лесных растений, вырастить более 5 млн. штук посадочного материала.

Фото: облМЧС