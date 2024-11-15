В Самарской области провели ежегодную викторину «Щит и меч государства»

В ходе мероприятия юношам и девушкам из 10 образовательных учреждений рассказали о преимуществах службы в полиции.
В Чапаевске полицейские совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел и Юго-западным управлением Министерства образования и науки Самарской области провели на базе местного техникума ежегодную правовую викторину «Щит и меч государства».
В интеллектуальной игре, направленной на правовое просвещение молодежи, приняли участие 58 школьников и студентов из 10 образовательных учреждений города.
Юношам и девушкам предстояло выполнить 18 заданий и посостязаться в знании истории полиции, права, а так же фильмов и передач, связанных с работой сотрудников органов внутренних дел.
Пока компетентное жюри проверяло работы и подсчитывало баллы, сотрудники полиции провели с участниками викторины профориентационную беседу.
Полицейские рассказали юношам и девушкам о служебных буднях следственного отдела, о преимуществах службы в органах внутренних дел и ответили на многочисленные вопросы ребят.
Председатель Общественного совета Александр Складчиков, в свою очередь, рассказал о взаимодействии полиции и общества.
В завершение мероприятия победителей викторины наградили похвальными грамотами, дипломами и ценными подарками.