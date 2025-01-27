В Самарской области провели акцию, посвященную Дню снятия блокады Ленинграда

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Организаторы мероприятия напомнили гражданам о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду вражескими захватчиками.

27 января отмечается памятная дата – 81 годовщина снятия блокады Ленинграда. В честь годовщины в Большеглушицком районе сотрудники полиции, председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел и представители «Движения первых» провели акцию, призванной напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками.

В ходе мероприятия председатель Общественного совета при Отделении МВД России по Большеглушицкому району Людмила Шайкамалова, заместитель начальника Отделения – руководитель группы по работе с личным составом Отделения МВД России по Большеглушицкому району майор полиции Ульяна Забродская и представители «Движения первых» рассказали жителям района об истории блокады и героических буднях ленинградцев.

Организаторы акции подчеркнули, что блокада Ленинграда длилась 872 дня. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 миллионов человек и 97% из них умерли от голода.

Организаторы акции раздали гражданам буклеты и по кусочку черного хлеба - символа жизни, призвав помнить о подвиге города-героя и его мужественных жителях.

В Чапаевске заместитель начальника отдела начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Сергей Никитин совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Вячеславом Крыловом и Ульяной Братушкиной рассказали студентам техникума о том, какой ценой жителям города далось снятие блокады Ленинграда и о существенном вкладе советских милиционеров в победу над фашизмом.

Завершилось мероприятие возложением цветов к Обелиску, установленному в память студентов и преподавателей химико-технологического техникума, погибших в годы Великой Отечественной войны.