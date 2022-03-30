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24 марта 2022 года оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение на территории м.р. Челно-Вершинский и м.р. Шенталинский Самарской области.

К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, СУ СК России по Самарской области, Управления Росгвардии

по Самарской области, ЦССИ ФСО России в Самарской области и администраций м.р. Челно-Вершинский и м.р. Шенталинский Самарской области.

В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба в Самарской области и оперативных групп в м.р. Челно-Вершинский и м.р. Шенталинский на террористические угрозы, связанные с вооружённым нападением на объекты правоохранительных органов, а также железнодорожную станцию Шентала.

В рамках введенного начальником УФСБ России по Самарской области (условно) режима контртеррористической операции (согласно статьям Федерального закона № 35-ФЗ от 06 марта 2006 г.) участниками учения в штабном формате отработан комплекс совместных мероприятий по освобождению заложников и обезвреживанию лиц, совершивших вооруженное нападение на здание органов внутренних дел.

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению.



