В Самарской области прошла выставка детских рисунков

117

В преддверии Нового года в филиале ППК «Роскадастр» по Самарской области прошла ежегодная выставка детских рисунков. Участники – дети сотрудников в возрасте до 14 лет. Тема этого года: «Новогодняя сказка».

По условиям конкурса детей не ограничивали в технике и формате рисования, поэтому на выставке можно наблюдать сюжеты, нарисованные цветными карандашами, акварелью, яркими фломастерами, гуашью и даже акрилом. Всего в мероприятии приняли участие около 100 детей сотрудников ведомства. Свои работы также прислали конкурсанты из территориальных отделов филиала. Это Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Кинель, Чапаевск, Новокуйбышевск.

Творческие стенды красуются в фойе филиала и любой посетитель имеет возможность посмотреть детские работы, наполненные новогодним настроением, ожиданием праздника и волшебством.

«Выставка создает волшебную атмосферу праздника и новогоднее настроение. Юные художники передают поздравления с Новым годом через свои замечательные рисунки, на которых изображены зимние пейзажи, новогодние атрибуты с фонариками и главная красавица торжества– елочка!», - отметила заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Светлана Вандышева.

Все участники мероприятия награждены сладкими призами и памятными подарками.