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В Самарской области прошел Деловой день XX Форума добровольцев

8 декабря 2021 09:45
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В Самарской области прошел Деловой день XX Форума добровольцев

7 декабря в Самарской области в рамках юбилейного XX регионального Форума добровольцев прошла Деловая программа. В этом году её основная тема – «Возможности добровольческого движения и самореализации волонтёров».

В образовательной части форума приняли участие представители различных учреждений, общественных и молодёжных организаций, активисты всероссийских и региональных волонтёрских проектов. 

«Наш регион является единственным в стране, где на протяжении двадцати лет форум проводится на постоянной основе. Мероприятие приурочено ко Дню добровольца и включает в себя целый спектр активностей, которые стартовали в ноябре и будут проходить на протяжении всего декабря. Мы специально собрали несколько событий в сфере добровольчества под один бренд Форума. Именно такой подход позволяет всем желающим принять участие в образовательной программе. Сегодня в онлайн-режиме мы обсудили вопросы развития добровольческого движения в регионе, планы и перспективы, а также обменялись опытом», – пояснил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев

Так, например, в конце ноября специалисты Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) Самарской области провели для активистов волонтёрских центров серию обучающих тренингов.

В рамках форума участники – добровольцы, тренеры и руководители общественных движений рассказали о том, что их привело в волонтёрство, и какие возможности они получили благодаря добровольческому опыту.

«Для меня очень ценно быть причастной к такому масштабному и значимому событию в мире добровольчества. Без движения нет результата, поэтому очень важно не только помогать, но и обучаться, развиваться. Форум – это возможность поделиться своим опытом, научить юных волонтёров чему-то новому», – отметила спикер Деловой программы Марина Ненашева.

Организатором XX Форума добровольцев Самарской области выступает Самарский Центр развития добровольчества при поддержке Правительства Самарской области и Ресурсного центра развития добровольчества Самарской области.

 

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