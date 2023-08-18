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В Самарской области пройдёт форум для педагогов и наставников «Первые. Наставники»

18 августа 2023 15:47
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Событие объединит более 200 специалистов Самарской губернии.

С 19 по 21 августа в молодёжном центре «Лесная сказка» пройдёт Форум молодых педагогов «Первые.Наставники». В рамках Форума специалисты по работе с детьми и молодёжью из разных уголков Самарской области выработают совместные планы и определят ключевые события на будущий учебный год.

Событие объединит более 200 специалистов Самарской губернии: муниципальных координаторов всероссийского проекта «Навигаторы детства», советников по воспитанию в школах и организациях среднего профессионального образования, представителей первичных и местных отделений Движения Первых в Самарской области.

«Воспитание молодого поколения является одной из важнейших составляющих развития государства. Во многом эта миссия возлагается на педагогов и наставников, и наша обязанность – поддерживать их, создавать комфортные условия. В Самарской области проводится множество событий как для детей и молодёжи, так и для педагогического сообщества. Вместе мы разрабатываем планы и формируем новые смыслы, которые затем транслируются детям. В настоящее время в Самарской области активно развивается региональное отделение Российского движения детей и молодежи. Во время ежегодного послания наш Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров поставил задачу поддерживать развитие Движения Первых на всех уровнях. Участие в Форуме – это новые возможности для педагогов Самарской области», – отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

В рамках Форума для участников пройдет панельная дискуссия, на которой обсудят роль советника директора школы по воспитанию в деятельности Движения Первых, а также какую поддержку будет оказывать Движение Первых в деятельности советника директора по воспитанию. На образовательных и стратегических сессиях участники проработают механизмы взаимодействия, познакомятся с крупными федеральными событиями Движения, а также узнают о возможностях принять в них участие. Ключевым событием Форума станет создание и презентация итогового продукта «Инструкция по применению», где будут представлены совместно наработанные планы на будущий учебный год.

«Основная цель Форума – создание среды для профессионального общения и обмена опытом специалистов. Мы впервые собираем команду Движения Первых и координаторов Всероссийского проекта «Навигаторы детства», чтобы выработать совместные решения и планы, наладить коммуникацию между разными структурами и оказать поддержку специалистам в их работе. У нас общая цель – создать лучшее движение для детей и молодежи», – подчеркнула председатель совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Кристина Гнатюк.

Форум является частью программы комплексного развития молодёжной политики в Самарской области «Регион для молодых» и проводится в рамках национального проекта «Образование».

Организаторами выступают АНО «Молодежь Волги» совместно с «Движением Первых» Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи Самарской области.

 

Фото:   ru.freepik.com

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