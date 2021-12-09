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Участники зимних стартап-выходных смогут детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для его масштабирования.
В Самарской области пройдут зимние стартап-выходные для предпринимателей
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В Самарской области пройдут зимние стартап-выходные для предпринимателей

9 декабря 2021 14:33
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Участники зимних стартап-выходных смогут детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для его масштабирования.

С 11 по 12 декабря 2021 года состоится образовательная программа для предпринимателей, проекты которых находятся на разных стадиях реализации.  Начинающие предприниматели и опытные бизнесмены смогут прийти на мероприятие со своей идеей, дополнить команду активными людьми или присоединиться к команде других участников. Участники зимних стартап-выходных смогут детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для его масштабирования.

Как ранее отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, развитие высокотехнологичных компаний, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и повысить производительность труда на предприятиях – важный вектор развития региона. 

Зимние стартап-выходные организует Региональный центр инноваций StartupSamara по поручению областного минэкономразвития. 

«Мы уделяем особое внимание работе с технологичными и инновационными стартапами. Образовательные программы помогают инициаторам таких проектов оценить жизнеспособность своей идеи, получить рекомендации экспертов, пообщаться с более опытными коллегами, влиться в инновационную экосистему, вытроенную в регионе, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В Самарской области сформирована сильная линейка институтов развития инновационных предприятий, мы постоянно внедряем региональные инструменты поддержки таких проектов, помогаем им привлекать федеральное финансирование, мы реализуем совместный с РЖД проект по внедрению разработок технологических предпринимателей в инфраструктуру компании и многое другое. Все эти возможности помогают стартам быстрее выходить на рынок и развиваться еще динамичнее».

Кроме работы с собственными идеями под руководством менторов участники изучат методики формулирования ценностного предложения, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, приобретут навыки публичных выступлений и создания продающих презентаций.

Кроме того, программа зимних стартап-выходных будет полезна студентам и специалистам, которые хотят запустить свою идею или работать в стартапе; основателям проектов, которым нужна обратная связь от экспертов по решению актуальных проблем бизнеса; и действующим предпринимателям, которые ищут новых партнеров, клиентов, сотрудников или инвесторов.

Присоединиться к стартап-выходным могут все, кому любопытно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делаются проекты.

В программе события запланированы лекции и мастер-классы в областях инвестиций, аналитики, маркетинга и продакт-менеджмента; практические занятия и обмен опытом в кругу единомышленников; командная работа над проектами с профессиональной менторской поддержкой; финальная презентация проектов и развёрнутая обратная связь от экспертов. 

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация обязательная. 

Мероприятие пройдет офлайн в 12-13 декабря в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (Московское шоссе, 77) при соблюдении мер профилактики COVID-19. Участникам необходимо иметь с собой QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий, что вы переболели коронавирусом, либо медицинский отвод, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до мероприятия.

 

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