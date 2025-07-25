В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота

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27 июля 2025 года в 12:00 в Самаре на аллее Соловецких юнг под Андреевским флагом пройдет церемония возложения, в которой примут участие моряки, представители общественных и ветеранских организаций. В этом году день Военно-Морского Флота отмечается в Год защитника Отечества, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, и в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

День Военно-Морского Флота давно вышел за рамки профессионального календаря. Учреждённый указом Президента России, этот день не просто является профессиональным праздником моряков: он воплощает многовековую историю российского флота — от петровских галер и победных эскадр Нахимова до современных крейсеров и подводных лодок, стоящих на страже суверенитета России.

Военно-Морской Флот всегда был на защите стратегических интересов государства, отстаивая целостность границ в Крымской войне, Первой мировой, Великой Отечественной войне и в эпоху современных вызовов. Сегодня флот играет одну из ключевых ролей в специальной военной операции, обеспечивая морскую логистику, огневую поддержку и защиту акваторий, подтверждая свою незаменимость в вопросах обеспечения национальной безопасности.

Мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота, пройдут у мемориала Соловецким юнгам. Он хранит память о тысячах мальчишек, которые с 1942 года учились морскому делу на далёких Соловках, а потом ушли на Северный флот защищать Родину. Многим не было и 16 лет, но они сражались с врагом наравне со взрослыми и совершали подвиги. Их история – живой пример того, как готовность к служению Отчизне ковала Победу. В этом году в Самаре отпраздновал своё 95-летие ветеран Великой Отечественной войны, выпускник школы юнг на Соловках Виктор Иванович Фокин.

Программа начнётся митингом с участием официальных лиц, ветеранов и почётных гостей. Здесь же пройдет церемония вручения наград тем, кто посвятил жизнь флоту и поддерживает его сегодня, а алые гвоздики и венки лягут к подножию мемориала. Особую торжественность празднику придаст церемония спуска венков на воду с борта военного десантного корабля — древняя военно-морская традиция поминовения павших героев, которая на волжских просторах обретает особый смысл.

В ходе мероприятия на главном экране пройдет прямая трансляция Главного военно-морского парада из Санкт-Петербурга с выступлением Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина.

На площадке проведения мероприятия развернётся оживлённая «палуба» активностей: волонтёры научат плести маскировочные сети, которые отправят нашим бойцам в зону проведения СВО, а тематическая фотозона позволит запечатлеть участников события. Гости смогут подписать тематические открытки со словами поддержки военнослужащим. Будет работать полевая кухня. Молодёжные патриотические объединения заступят на «Вахту памяти» у мемориала на аллее Соловецких юнг.

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