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В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности

7 июля 2025 13:34
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В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности

В Самарской области с 4 по 8 июля во всех муниципальных образованиях проходят мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. В числе ключевых событий – церемонии вручения общественной награды – медали «За любовь и верность» – 70 семьям Самарской области, прожившим в зарегистрированном браке 25 и более лет, показавшим пример крепости семейных устоев, взаимной любви и верности, сохранения традиционных семейных ценностей, добросовестного труда на благо Отечества, воспитавшим детей достойными членами общества. Среди награждаемых семьи участников СВО, многодетные и приемные семьи, супружеские пары, прожившие в браке более 50 лет, династии производственников, врачей, педагогов, военных, спортсменов, сельских тружеников. 

Во всех муниципальных образованиях региона будут чествовать юбиляров супружеской жизни, поздравлять многодетные семьи, проходить торжественные регистрации браков, информационно-просветительские мероприятия, праздничные концертные программы.

В столице региона основные праздничные мероприятия пройдут 8 июля на территории комплекса «Дача купца Головкина» («Дом со слонами»). В День семьи, любви и верности здесь проведут торжественные церемонии бракосочетания. В 11.00 состоится вручение наград «За любовь и верность» супружеским парам из Самары. С 19.00 до 21.00 гостей ждет тематическая программа «Все начинается с семьи», принять участие в которой смогут все желающие, в том числе пары, подавшие заявление о заключении брака в органы ЗАГС региона. В программе: лекция психолога «Искусство жить вместе» для молодых семей, музыкально-поэтическая программа с участием самарских артистов. 

В городском округе Тольятти 8 июля в 17.00 на площадке культурного центра «Автоград» пройдет семейное мероприятие «Вместе и навсегда». Тольяттинским семьям вручат медали «За любовь и верность». Для участников состоится праздничный концерт, пройдут семейные мастер-классы.

Также 8 июля в органах ЗАГС Самарской области будет проходить акция «День без разводов». Комитет ЗАГС Самарской области обращается с просьбой к жителям региона отложить решение вопросов, связанных с государственной регистрацией расторжения брака в этот день.

С 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия» в Москве пройдет II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Главным событием фестиваля станет одновременная государственная регистрация заключения брака пар со всей России.  В событии примут участие и молодожены из Самарской области.

          

 

 

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