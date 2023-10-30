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В Самарской области пройдет Всероссийский исторический диктант

30 октября 2023 13:40
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В Самарской области пройдет Всероссийский исторический диктант

В пятницу, 3 ноября, в Российской Федерации во второй раз пройдет просветительская акция "Исторический диктант" (6+). Принять участие в ней можно будет как в онлайн, так и в офлайн-формате. Жителей Самарской области будут ждать на шести площадках.

Как сообщили в министерстве культуры Самарской области, в этом году одной из площадок акции станет исторический парк "Россия — моя история". Мероприятие будет проходить с 13:00 до 15:20. За это время участники напишут диктант и послушают выступление почетного гостя — доктора исторических наук Станислава Малкина. После написания диктанта пройдет бесплатная экскурсия "Наши славные Победы".

Также в Самаре площадки будут открыты в филиале Финуниверситета на Антонова-Овсеенко, 57 и в Самарском юридическом институте ФСИН России на Рыльской, 24в. Жителей Тольятти будут ждать в лицее №76 на проспекте Степана Разина, 78. В Жигулевске написать диктант можно будет в библиотеке по адресу: улица Гоголя, 2, а в Сергиевске на улице Советской, 62 в центральной библиотеке, пишет Сова.

Участникам нужно самостоятельно зарегистрироваться по ссылке. На указанный электронный адрес каждому будет выслан сертификат.

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