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В Самарской области пройдет Всероссийская донорская эстафета «Огонь жизни»

21 апреля 2025 13:01
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В Самарской области пройдет Всероссийская донорская эстафета «Огонь жизни»

ФМБА России совместно с Благотворительным фондом «Импакт» и Фондом поддержки социальных инициатив «Огонь жизни» запустили Всероссийскую эстафету факела «Огонь жизни». Ее цель – привлечь новых доноров в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга, чтобы увеличить шансы на спасение пациентов с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями, пишет Самара-АиФ.

22 апреля в Самаре состоится старт эстафеты от Самарской областной клинической станции переливания крови (ул. Ново-Садовая, 156) и завершится на площади Славы.

Факелоносцами выступят: генеральный директор футбольного клуба "Крылья Советов", Почётные доноры, донор костного мозга, руководитель спортивного сообщества, врачи, участник СВО, многодетный отец и ветеран боевых действий, сотрудник ОАО "РЖД".

На площади Славы с 9.00 до 13.00 в мобильном пункте заготовки крови все желающие смогут вступить в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга. 

Если вам от 18 лет до 45 лет, у вас нет хронических и инфекционных заболеваний, вы сможете вступить в Регистр, сдав 5 мл крови из вены. Также в рамках акции можно будет сдать донорскую кровь в помощь пациентам, нуждающимся в переливании компонентов крови.

В Тольятти эстафета начнется 23 апреля и стартует от Центра радиологии и онкологии ФМБА России (Южное шоссе, 125) и завершится в Парке Победы.

Факелоносцами выступят: ультрамарафонец, мастер спорта, активные доноры, тренер по легкой атлетике спортивной школы г. Тольятти, донор костного мозга, а также активные доноры, вступившие в Регистр и любители бега.

Донорская акция по сдаче крови и вступлению в Регистр пройдет с 9.00 до 12.00 в Центре радиологии и онкологии ФМБА России.

Напомним, федеральный регистр доноров костного мозга был создан по поручению Президента  Российской Федерации Владимира Путина с целью объединения локальных регистров по всей стране с 1 сентября 2022 года.

На сегодняшний день в Регистре – более 450 тысяч потенциальных доноров. Вероятность найти генетически совместимого донора составляет всего 1 к 10 000.

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