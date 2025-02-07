В Самарской области пройдет форум «серебряных» волонтеров

164

С 12 по 14 февраля 2025 г. состоится Форум «серебряных» волонтеров для координаторов и активистов отрядов «серебряного» добровольчества муниципальных образований Самарской области.

Организатором выступает СРМОО «Центр социальных проектов» в рамках проекта Добро.Центр «Молоды душой» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

В настоящее время в Самарской области на системной основе выстроена комплексная деятельность 74 волонтерских отрядов, объединяющих более 3500 участников движения (50+). Деятельность ведется по различным направлениям: социальное, экологическое, патриотическое, спортивно-оздоравливающие и культурно-творческие мероприятия, а также помощь участникам СВО. Ежегодно добровольцы старшего возраста реализуют более 5000 мероприятий, благополучателями становятся более 100 тысяч человек.

В программе Форума запланировано стратегическое планирование деятельности движения на 2025 год, образовательно-мотивационные мероприятия с участием почетных гостей и спикеров, тренинги и мастер-классы, презентации профильных актуальных событий и направлений.

Кроме того, состоится круглый стол по теме «Продвижение среди населения старшего возраста принципов здорового образа жизни» с онлайн-подключением участников из регионов для презентации лучших практик активности старшего поколения.

Место проведения Форума: Самарская область, Красноглинский район пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, 1 В, База отдыха «Радуга».