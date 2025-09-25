Я нашел ошибку
Главные новости:
Предприятие входит в число лидеров российского рынка здорового питания.
Компания «Фитнес десерты» из Тольятти развивается с господдержкой
«Многодетная миля» – символическая дистанция от 500 до 1500 метров, которую родители и дети преодолеют вместе, поддерживая друг друга на каждом этапе.
Самарские семьи могут принять участие в забеге «Многодетная миля»
Поддержите участника из Самарской области в голосовании за «Лучшего по профессии».
В Самарской области пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства
Осенний период характеризуется особыми рисками, связанными с наличием сухой листвы и порывистого ветра, способствующих быстрому распространению огня.
В губернии усилен контроль за пожарной безопасностью в лесах
Будут представлены творческие работы подопечных Благотворительного фонда «Источник Веры» — детей с диагнозом ДЦП.
В Художественном музее откроется выставка «Души цвета покажем»
Полицейские посетили несколько образовательных учреждений: ГБПОУ СПК, ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ №9 г. Сызрань, ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани, ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск. 
Сызранские транспортные полицейские приняли участие в родительских собраниях, приуроченных ко Дню безопасности
Участниками заключительного этапа стали 100 человек со всей страны.
Самарский педагог стала абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям»
Специалисты министерства финансов региона посетили РКЦ «Прогресс».
В Самаре прошла выездная лекция по финансовой грамотности для сотрудников РКЦ «Прогресс»
В Самарской области пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства

25 сентября 2025 17:49
112
Поддержите участника из Самарской области в голосовании за «Лучшего по профессии».

3 и 4 октября в Самарской области пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Он проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. 
Участники приступили к испытаниям в конце августа, они проводили презентацию новой профессии, а также подготовили видеоролики, демонстрирующие их профессиональные качества и умения и показывающие особенности и преимущества новой профессии. Помимо оценки от конкурсной комиссии, ролики также оцениваются в рамках онлайн-голосования. По итогам участникам будут начислены дополнительные баллы на федеральном этапе.
Познакомиться со всеми участниками конкурса и проголосовать за лучшего можно до 29 сентября. Самарскую область представляет Алексей Шикида, пожарный ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ И ЧС». Узнайте больше о работе пожарного в его видео и поддержите его голосами по ссылке https://2s.vcot.info/.
«Основные мероприятия конкурса пройдут 3 и 4 октября на площадках станкозавода и Струковского парка, - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – В Струковском парке пройдут мастер-классы по рабочим профессиям, которые будут интересны и детям, и взрослым. Все желающие смогут также принять участие в розыгрыше ноутбука, который состоится 4 октября». 
Цель Всероссийского конкурса профмастерства -  популяризировать рабочие профессии, востребованные на рынке труда. Номинация «Второй старт» специально выделена для людей, прошедших переобучение и нашедших себя в новой рабочей профессии.

 

Фото:   минтруд СО

Теги: Самара

В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
218
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
212
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
200
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
393
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
396
