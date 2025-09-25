112

3 и 4 октября в Самарской области пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Он проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Участники приступили к испытаниям в конце августа, они проводили презентацию новой профессии, а также подготовили видеоролики, демонстрирующие их профессиональные качества и умения и показывающие особенности и преимущества новой профессии. Помимо оценки от конкурсной комиссии, ролики также оцениваются в рамках онлайн-голосования. По итогам участникам будут начислены дополнительные баллы на федеральном этапе.

Познакомиться со всеми участниками конкурса и проголосовать за лучшего можно до 29 сентября. Самарскую область представляет Алексей Шикида, пожарный ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ И ЧС». Узнайте больше о работе пожарного в его видео и поддержите его голосами по ссылке https://2s.vcot.info/.

«Основные мероприятия конкурса пройдут 3 и 4 октября на площадках станкозавода и Струковского парка, - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – В Струковском парке пройдут мастер-классы по рабочим профессиям, которые будут интересны и детям, и взрослым. Все желающие смогут также принять участие в розыгрыше ноутбука, который состоится 4 октября».

Цель Всероссийского конкурса профмастерства - популяризировать рабочие профессии, востребованные на рынке труда. Номинация «Второй старт» специально выделена для людей, прошедших переобучение и нашедших себя в новой рабочей профессии.

Фото: минтруд СО