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В Самарской области пройдет ежегодный «Кросс нации»

10 сентября 2023 14:35
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В программе соревнований забеги на дистанции 2000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям.

16 сентября состоится Всероссийский день бега «Кросс нации». Легкоатлетический забег проводится по всей России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Центральный старт пройдет в столице губернии на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» (г. Самара, ул. Демократическая, 57).

В программе соревнований забеги на дистанции 2000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям. Подробнее здесь.

Комиссия по допуску участников начнет работать завтра, 11 сентября. Подробнее о подаче заявок здесь.

 

Фото:   минспорта СО

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