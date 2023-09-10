В Самарской области пройдет ежегодный «Кросс нации»

32

16 сентября состоится Всероссийский день бега «Кросс нации». Легкоатлетический забег проводится по всей России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».



Центральный старт пройдет в столице губернии на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» (г. Самара, ул. Демократическая, 57).



В программе соревнований забеги на дистанции 2000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям. Подробнее здесь.



Комиссия по допуску участников начнет работать завтра, 11 сентября. Подробнее о подаче заявок здесь.

Фото: минспорта СО