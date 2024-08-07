В Самарской области пройдет этап Всероссийского марафона «Земля спорта»

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10 августа 2024 года в экопарке «Бариновская мельница» (Нефтегорский район, с. Бариновка) состоится региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Состязания пройдут по трем направлениям: сдача нормативов ГТО, силовой экстрим и семейные соревнования. Общее количество спортсменов, заявленных к участию, составляет около 200 человек.

Организатор мероприятия - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Всероссийский марафон «Земля спорта» объединяет жителей сельских территорий разных уголков России, помогая реализовываться им в физкультуре и спорте. Участие в марафоне могут принять желающие всех возрастов – и профессионалы, и спортсмены-любители.

В этот день в экопарке также пройдет ярмарка местной продукции в рамках проекта АО «Россельхозбанк» «Вкусная пятница», в которой примут участие фермеры со всей Самарской области.

Для болельщиков и посетителей спортивного праздника организованы мастер-классы и экскурсии, а также концертная программа с участием творческих коллективов: чувашского вокального ансамбля «Шанчак», народного мордовского вокального ансамбля «Эрзяночки», самарского дуэта «Кирилл да Марья шоу».

Фото предоставлено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации