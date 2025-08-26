Я нашел ошибку
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»
На счету нашей команды в первом круге - две победы и два поражения.
СХК «Лада» дебютировал в чемпионате России по следж-хоккею
На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие
Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей
В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям
В России ужесточат правила получения охотничьего билета
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
В Самарской области проходят стратегические сессии по развитию региона

26 августа 2025 12:37
136
В Самарской области продолжается работа над Стратегией социально-экономического развития региона до 2036 года, которая будет учитывать национальные цели, обозначенные Президентом Владимиром Путиным.

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что совместно с жителями уже выработаны программные документы среднесрочного характера - утверждена программа развития Самарской области на ближайшие 5 лет.  Вместе с тем, региону необходима актуальная, долгосрочная стратегия.

Стратегические сессии проводятся по всем ключевым сферам экономики. В них принимают участие представители профильных министерств и ведомств, а также представители научного сообщества, бизнеса, общественных организаций. Задача экспертов – выработать и обсудить идеи по дальнейшему развитию Самарской области.

Предложения по развитию транспортной отрасли региона обсудили на стратегический сессий, организованной министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. В числе первоочередных задач участники стратсессии назвали стыковку разных видов транспорта - так, чтобы они были доступными, безопасными и удобными для любого жителя области. Также необходимо развивать инфраструктуру автомобильного и водного транспорта, совершенствовать технологии приема и отправления пассажиров воздушным транспортом, наращивать туристический потенциал.

Обсуждение программы пространственного развития региона прошло на стратегической сессии министерства градостроительной политики Самарской области. В числе приоритетных направлений участники отметили – развитие кадрового потенциала, удержание молодежи на местах, выравнивание уровней развития или усиление специализации территорий муниципальных образований, комплексное развитие сельских территорий, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Самарской области.

Ключевыми темами стратегической сессии, организованной комитетом ЗАГС Самарской области, стали укрепление института семьи, формирование ориентиров на многодетность, всесторонняя поддержка семей с детьми. Участники стратегической сессии единогласно отметили важность формирования комплексного подхода к созданию единой стратегии в достижении цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей.

«Стратегия социально-экономического развития региона — это наш общий долгосрочный план. И мы уверены, что прорывные идеи рождаются при объединении разных взглядов, мнений, идей и опыта. Приглашаем жителей региона принять активное участие в подготовке Стратегии. Каждое предложение будет детально проанализировано, а лучшие из них войдут в финальную версию документа», - подчеркнул зампред правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Стать соавтором и предложить свою инициативу, идею, проект, может каждый.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

 

Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
