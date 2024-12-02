В Самарской области прогнозируют аномальный декабрь

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В декабре температура воздуха ожидается на 1-1,3 °С выше многолетних значений и составит в среднем -5…-6,7 °С.



Также в Приволжском УГМС сообщают, что осадков будет меньше или около нормы.



Так, на этой неделе значения термометров будут колебаться от 0 °С до -5°С днем и от 0 до -9 °С ночью. До среды небо будет затянуто облаками, в четверг пройдет небольшой снег с дождем, а к выходным выглянет солнце.



На следующей неделе станет прохладнее, но сохранится ясная погода. Сильные осадки прогнозируют в воскресенье, 15 декабря. Снег будет засыпать губернию до конца месяца.



В последний день года, согласно прогнозу Gismeteo, будет малооблачно. Термометры покажут -8…-9°С. 2025-й начнется с солнечного дня, пишет Сова.