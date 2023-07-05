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В Самарской области продолжаются "Каникулы с Общественным советом"

5 июля 2023 11:29
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В Самарской области продолжаются "Каникулы с Общественным советом"

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники продолжают проводить познавательные мероприятия для детей, отдыхающих в летних лагерях.

В городе Отрадном для воспитанников школы № 10, отдыхающих в культурно-досуговом центре «Юность», была организована встреча с инспектором-кинологом Еленой Киселевой и ее служебной собакой Рик.

В начале встречи представители Общественного совета при О МВД России по городу Отрадному Алексей Прасол и Андрей Абросимов пожелали детям хорошего отдыха и веселых каникул.

Продолжила беседу с детьми младший инспектор кинолог Елена Киселева, она рассказала о том, с какими породами собак работают в полиции, с какого возраста начинают дрессировку, какие этапы обучения проходят животные для того, чтобы стать настоящими специалистами своего дела и как служебные собаки помогают полицейским в их непростой работе, акцентировав внимание на том, что кинолог обязательно должен обладать такими качествами как: выдержка, терпение, выносливость и конечно же любовь к своим четвероногим воспитанникам.

Дети увлеченно слушали полицейского и задавали интересующие их вопросы. Не меньший интерес вызвали истории об участии служебных собак в раскрытии преступлений. Далее сотрудник полиции вместе с «подопечным» показали ребятам слаженную работу, немецкая овчарка чётко выполняла команды кинолога и с легкостью справилась с заданием.

В завершении мероприятия дети смогли погладить служебную собаку, сфотографироваться с ней на память и под чутким руководством Елены Киселевой дать несколько команд: «апорт», «сидеть» и «дай лапу», с которыми овчарка справилась в два счета на радость мальчишкам и девчонкам.

Ребята поблагодарили инспектора за полученные яркие впечатления и возможность узнать много нового о кинологической службе.

Сотрудники МУ МВД России «Клявлинский» и председатель Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел Валерий Николаев в актовом зале школы №2 им. В. Маскина провели профилактическую беседу с ребятами и учителями.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних майором полиции Юлия Кадямова напомнила ребятам о действующем на территории области комендантском часе, рассказала детям о правах и обязанностях несовершеннолетних, о том, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за противоправные деяния, а также рассказала школьникам о вреде наркотических средств и об ответственности, предусмотренной законодательством за их распространение. Председатель Общественного совета при МО МВД России «Клявлинский» Валерий Николаев поздравил школьников с наступлением долгожданных летних каникул, после чего напомнил ребятам правила безопасности в быту и на дороге.

 В завершение мероприятия дети поблагодарили организаторов за познавательную и интересную встречу и сделали памятные фотографии.      

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