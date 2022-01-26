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В Самарской области продолжают жаловаться на арбитражных управляющих

26 января 2022 11:30
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В Самарской области продолжают жаловаться на арбитражных управляющих

Количество протоколов об административном правонарушении в отношении арбитражных управляющих в 2021 году выросло в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом, сообщили в Управлении Росреестра по Самарской области. При этом сохраняется тенденция к росту количества жалоб на действия арбитражных управляющих. 

- Требования законодательства к арбитражным управляющем ужесточились, а лица, вовлеченные в правоотношения в сфере банкротства, демонстрируют сегодня высокую юридическую грамотность. Это способствует росту возбужденных дел об административном правонарушении, - говорит начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Самарской области Екатерина Соловьева. 

В зависимости от того, какой итог ожидает получить обратившийся, жалоба на арбитражного управляющего может быть подана в три инстанции – в Управление Росреестра, в саморегулируемую организацию (СРО) или в арбитражный суд (чаще всего, в рамках дела о банкротстве). Росреестр вправе возбудить дело об административном правонарушении (в 2021 году было возбуждено 87 таких дел) и в судебном порядке привлечь арбитражного управляющего к ответственности. В то же время ведомство не уполномочено установить запрет на какие-либо действия арбитражного управляющего или обязать его восстановить права обратившегося. Этих полномочий нет и у СРО, однако оно может привлечь арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности или даже исключить его из организации. И только суд в рамках рассмотрения дела о банкротстве может восстановить нарушенные права или с целью защиты прав обратившегося обязать арбитражного управляющего выполнить определенные действия.

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