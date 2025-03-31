В Самарской области продолжают предоставлять земельные участки для участников СВО и их семей

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Еженедельно в самарский Росреестр поступают заявления о государственной регистрации права собственности на земельные участки, предоставленные участникам СВО и их семьям. Львиная доля таких участков приходится на Красноглинский район города Самара. В Волжском районе в поселках Просвет и Власть труда, в селе Бахилова Поляна Жигулевского района, в Сызранском районе в селе Новая Рачейка также оформляются участки на основании актов, выданных органами местного самоуправления.

Рассмотрение заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав в отношении объектов недвижимого имущества участников СВО и членов их семей осуществляется самарским Росреестром в приоритетном порядке. Специалисты ведомства отрабатывают такие заявления в сжатые сроки.

«Земельные участки бесплатно предоставляются Героям России, воинам, имеющим награды за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, а также при наличии статуса ветерана боевых действий, – отмечает Павел Найдовский, начальник отдела регистрации земельных участков самарского Росреестра. - Землю можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области