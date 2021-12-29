В Самарской области продолжается акция «Полицейский Дед Мороз»

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Так, в Кинеле начальник Межмуниципального отдела МВД России полковник полиции Денис Маркин совместно с общественниками и представителями Администрации посетили подшефный Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями Кинеля.

В Похвистнево с наступающими праздниками ребят из подшефной Малотолкайской коррекционной школы-интерната поздравили заместитель начальника Межмуниципального отдела МВД России подполковник внутренней службы Денис Денисов, старший государственный инспектор дорожного надзора отделения Госавтоинспекции лейтенант полиции Дмитрий Каргин и председатель Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел Татьяна Вобликова.

В Кинель-Черкасском районе накануне праздника сотрудники полиции посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнечный».

Челно-Вершинские полицейские встретились с ребятами из реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Поздравили мальчишек и девчонок и вручили подарки начальник территориального органа внутренних дел подполковник полиции Сергей Гусев совместно с председателем Общественного совета Асхатом Мутыгуллиным.



Однако не только к детям пришел праздник. Полицейский Дед Мороз вместе со Снегурочкой поздравили сотрудников органов внутренних дел, которые сейчас несут службу на территории Северо-Кавказского региона. Гости передали полицейским теплые приветы от родных и семей, которые ждут их дома, пожелали крепкого здоровья и дальнейшего достойного выполнения служебных обязанностей.

Фото: ГУ МВД СО