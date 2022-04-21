В Самарской области продолжается вакцинация подростков от коронавируса

159

Более 1800 юных жителей региона прошли вакцинацию от COVID-19.



В Самарской области продолжается вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции. В регион поставлена новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» - 1300 доз, они распределены в медицинские организации.

Напомним, вакцинация проводится двухкомпонентной вакциной «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»), которая предназначена для профилактики COVID-19 у детского населения от 12 до 17 лет.

«Вакцинация проводится только после осмотра врача-педиатра, - рассказала и.о. руководителя управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Самарской области Елена Лазарева. - В ходе консультации врач определяет наличие или отсутствие противопоказаний. Среди противопоказаний к вакцинации выделяют гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. На сегодняшний день в регионе вакцинировано несовершеннолетних первым компонентом 1822 человека, вторым - 1528. Вакцинация уже доказала свою эффективность, вакцина переносится хорошо, поэтому призываю родителей защитить себя и своих детей в возрасте старше 12 лет с помощью прививки».

Сделать прививку можно в любой детской поликлинике, где имеется в наличии вакцина. Необходима предварительная запись по телефонам регистратур, горячей линии 122.

Вакцинация проводится на добровольной основе по заявлению законных представителей (родителей и/или опекунов). Также заполняется информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств.

Если ребенок не достиг возраста 15 лет, то заявление и согласие оформляется от имени его родителя (законного представителя). При достижении ребенком 15 лет и старше согласие может быть оформлено непосредственно как несовершеннолетним, так и его родителем (законным представителем). При этом заявление пишет только родитель (законный представитель) ребенка. Все документы заполняются на месте.

Фото: оперштаб СО