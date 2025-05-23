В Самарской области продолжается приём заявок на областной военно-исторический лагерь «Страна Героев» 2025

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Самарская область готовится к проведению четвертого сезона областного военно-исторического лагеря «Страна Героев». В 2025 году проект пройдет в две смены: с 7 по 20 июня и с 16 по 29 августа на базе молодежного центра «Лесная сказка» в Кинельском районе. Участниками станут 500 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет, проживающих на территории Самарской области.

Лагерь «Страна Героев» направлен на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну. Участники смогут выбрать одно из четырех тематических направлений: «Защитники», «Хранители истории», «Медиа Победы» и «Волонтеры Победы». Каждое включает образовательные модули, практические занятия и культурно-досуговые мероприятия, связанные с военной историей России, вкладом Самарской области в Великую Победу и современными достижениями страны.

«Военно-исторический лагерь «Страна Героев» — это уникальная площадка, где молодые люди не только изучают историю, но и учатся применять полученные знания на практике. Мы стремимся создать условия для развития лидерских качеств, гражданской ответственности и готовности к защите Отечества. Уверена, что участники лагеря станут достойными продолжателями традиций нашего региона и страны», — отметила министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.

Для участия в лагере необходимо пройти конкурсный отбор. Заявки принимаются с 15 мая 2025 года: для первой смены — до 2 июня 2025 года, для второй смены — до 31 июля 2025 года. К участию приглашаются победители региональных и федеральных патриотических конкурсов, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, поисковых движений, а также дети участников специальной военной операции. Отбор проводится на основе портфолио достижений или мотивационного письма.

Дополнительная информация и подача заявок: телефон 8 (846) 332-36-50, электронная почта stranageroev63@ya.ru, группа Центра патриотического воспитания Самарской области — vk.com/cpvmso

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Правительства Самарской области.

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области