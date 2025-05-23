Я нашел ошибку
Главные новости:
Росприроднадзор займется выявлением неплательщиков экосбора
Росприроднадзор займется выявлением неплательщиков экосбора
В СОУНБ пройдет лекция "Почему мы застреваем в прошлом"
В СОУНБ пройдет лекция "Почему мы застреваем в прошлом"
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
В Самарскую область снова нагрянут заморозки
В Самарскую область снова нагрянут заморозки
самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
Самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
В Самарской области продолжается приём заявок на областной военно-исторический лагерь «Страна Героев» 2025
В Самарской области продолжается приём заявок на областной военно-исторический лагерь «Страна Героев» 2025
Владимир Путин наградил самарского космонавта Кононенко
Путин наградил самарского космонавта Кононенко
В Самаре стартовал 11-й сезон "Том Сойер Феста"
В Самаре стартовал 11-й сезон "Том Сойер Феста"
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.74
-0.01
EUR 90.2
-1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области продолжается приём заявок на областной военно-исторический лагерь «Страна Героев» 2025

23 мая 2025 11:40
113
В Самарской области продолжается приём заявок на областной военно-исторический лагерь «Страна Героев» 2025

Самарская область готовится к проведению четвертого сезона областного военно-исторического лагеря «Страна Героев». В 2025 году проект пройдет в две смены: с 7 по 20 июня и с 16 по 29 августа на базе молодежного центра «Лесная сказка» в Кинельском районе. Участниками станут 500 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет, проживающих на территории Самарской области. 

Лагерь «Страна Героев» направлен на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну. Участники смогут выбрать одно из четырех тематических направлений: «Защитники», «Хранители истории», «Медиа Победы» и «Волонтеры Победы». Каждое включает образовательные модули, практические занятия и культурно-досуговые мероприятия, связанные с военной историей России, вкладом Самарской области в Великую Победу и современными достижениями страны. 

«Военно-исторический лагерь «Страна Героев» — это уникальная площадка, где молодые люди не только изучают историю, но и учатся применять полученные знания на практике. Мы стремимся создать условия для развития лидерских качеств, гражданской ответственности и готовности к защите Отечества. Уверена, что участники лагеря станут достойными продолжателями традиций нашего региона и страны», — отметила министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова

Для участия в лагере необходимо пройти конкурсный отбор. Заявки принимаются с 15 мая 2025 года: для первой смены — до 2 июня 2025 года, для второй смены — до 31 июля 2025 года. К участию приглашаются победители региональных и федеральных патриотических конкурсов, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, поисковых движений, а также дети участников специальной военной операции. Отбор проводится на основе портфолио достижений или мотивационного письма.

Дополнительная информация и подача заявок: телефон 8 (846) 332-36-50, электронная почта stranageroev63@ya.ru, группа Центра патриотического воспитания Самарской области —  vk.com/cpvmso

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Правительства Самарской области. 

Фото: Министерство  молодёжной политики Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
23 мая 2025  11:57
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
71
В Самарскую область снова нагрянут заморозки
23 мая 2025  11:54
В Самарскую область снова нагрянут заморозки
83
самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
23 мая 2025  11:51
Самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
76
Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС
23 мая 2025  11:20
Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС
111
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
22 мая 2025  12:34
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
274
Весь список