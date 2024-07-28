В Самарской области продолжается физкультурно-спортивная акция "Лето в стиле" ГТО

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Еженедельно в разных городах и районах Самарской области проходят мероприятия, посвященные комплексу ГТО и пропаганде здорового и активного образа жизни.



В Кинеле 57 семей со всей Самарской области приняли

участие в Большой семейной рыбалке, посвященной Дню семьи, любви и верности. Центр тестирования ГТО организовал на данном мероприятии спортивную интерактивную площадку со стрельбой из пневматический винтовки и выполнением нормативов ГТО.



В Тольятти начались ежегодные "Семейные старты". В рамках мероприятия любой желающий может попробовать выполнить нормативы комплекса ГТО: наклон, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места.



В Чапаевске нормативы комплекса выполнили воспитанники секций баскетбола и восточных единоборств, а в Отрадном себя проверили юные футболисты - участники соревнований "Лето с футбольным мячом".



В Сергиевском районе при поддержке региональной федерации гонок с препятствиями состоялся открытый фестиваль спорта "Игры героев".



Семьи Самарской области принимают участие в онлайн-акции от регионального оператора ГТО, посвященной Году семьи. Участники выполняют практические и теоретические задания.

Фото: минспорта СО